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Футбол Спорт

Полузащитник Виктор Мендес арендован клубом "Крылья Советов"

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24-летний полузащитник Виктор Мендес перешел в футбольный клуб "Крылья Советов" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25 и предусматривает опцию выкупа. В нашем клубе Виктор будет выступать под 34 номером.

Виктор Мендес выступал за чилийский клуб "Унион Эспаньола". В 2022 году перешел в ЦСКА. За время в московском клубе провел 71 матч, выиграл Кубок России и стал обладателем серебряных медалей РПЛ. Вызывался в молодежную и национальную сборные Чили.

"Мендес — качественный игрок, обладает хорошим пониманием игры, адаптирован к РПЛ. Помимо этого, есть опыт выступления за национальную сборную Чили. Надеемся, что он сможет помочь нашей команде", — подчеркнул спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

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