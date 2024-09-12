Полузащитник Виктор Мендес арендован клубом "Крылья Советов"

24-летний полузащитник Виктор Мендес перешел в футбольный клуб "Крылья Советов" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба ФК.
Соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25 и предусматривает опцию выкупа. В нашем клубе Виктор будет выступать под 34 номером.
Виктор Мендес выступал за чилийский клуб "Унион Эспаньола". В 2022 году перешел в ЦСКА. За время в московском клубе провел 71 матч, выиграл Кубок России и стал обладателем серебряных медалей РПЛ. Вызывался в молодежную и национальную сборные Чили.
"Мендес — качественный игрок, обладает хорошим пониманием игры, адаптирован к РПЛ. Помимо этого, есть опыт выступления за национальную сборную Чили. Надеемся, что он сможет помочь нашей команде", — подчеркнул спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️