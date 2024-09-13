Зачищать территорию для продления ул. Авроры начнут в этом году

Подготовка к строительству нового участка ул. Авроры в Самаре затягивается. Но зачистка территории под дорогу начнется уже в текущем году. Об этом можно судить по информации, опубликованной в проекте постановления регионального правительства.

"В текущем году запланировано начало строительных работ, связанных с подготовкой территории и сносом фактически изъятых объектов недвижимости", — говорится в документе.

Однако процедура изъятия построек и земельных участков продолжается. В пояснительной записке к проекту постановления указано, что по некоторым объектам идут судебные разбирательства. Это затягивает процедуру подготовки к строительству дорогу. Объемы финансирования объекта в 2024 и 2025 гг. уменьшили на 340 и 362,5 млн руб. соответственно.

Кроме того, как сообщили Волга Ньюс в региональном минтрансе, сейчас ведется актуализация проектной документации.

Новый четырехполосный участок ул. Авроры с тротуарами и велодорожками планируют построить от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой. На пересечении Авроры с Московским шоссе сделают транспортную развязку в разных уровнях. Ранее сообщалось, что она будет выполнена в виде тоннеля, как на перекрестках с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе.

Стоимость строительства оценивали в 7,8 млрд рублей. Но сумму могут пересмотреть после корректировки проекта.