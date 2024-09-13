Зачищать территорию для продления ул. Авроры начнут в этом году

Подготовка к строительству нового участка ул. Авроры в Самаре затягивается. Но зачистка территории под дорогу начнется уже в текущем году. Об этом можно судить по информации, опубликованной в проекте постановления регионального правительства.
"В текущем году запланировано начало строительных работ, связанных с подготовкой территории и сносом фактически изъятых объектов недвижимости", — говорится в документе.
Однако процедура изъятия построек и земельных участков продолжается. В пояснительной записке к проекту постановления указано, что по некоторым объектам идут судебные разбирательства. Это затягивает процедуру подготовки к строительству дорогу. Объемы финансирования объекта в 2024 и 2025 гг. уменьшили на 340 и 362,5 млн руб. соответственно.
Кроме того, как сообщили Волга Ньюс в региональном минтрансе, сейчас ведется актуализация проектной документации.
Новый четырехполосный участок ул. Авроры с тротуарами и велодорожками планируют построить от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой. На пересечении Авроры с Московским шоссе сделают транспортную развязку в разных уровнях. Ранее сообщалось, что она будет выполнена в виде тоннеля, как на перекрестках с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе.
Стоимость строительства оценивали в 7,8 млрд рублей. Но сумму могут пересмотреть после корректировки проекта.
Последние комментарии
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.