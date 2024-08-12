Странная мена: минтранс отсудил землю для реконструкции участка Московского шоссе

Арбитражный суд Самарской области вынес решение по иску регионального минтранса к ООО "Экстерьер-Плюс". Предметом спора стала площадка на Московском шоссе, которая потребовалась властям для строительства новой дороги.

Речь идет о продлении улицы Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой. Сама дорога будет четырехполосной. На пересечении Авроры и Московского шоссе собираются построить транспортную развязку в разных уровнях. Для обеспечения съездов потребуется и реконструкция участка Московского шоссе.

Видимо, для проведения этих работ и потребовалась спорная площадка. Изначально минтранс потребовал передать в собственность области участок площадью 179 кв. метров, на котором находится автосервис. Размер возмещения оценили в 3,8 млн рублей, включая 2,3 млн руб. рыночной стоимости и 1,5 млн рублей убытков. Однако владелец — "Экстерьер-Плюс" — не подписал соглашение. Потому министерство и подало иск против компании.

Во время процесса стала известна причина отказа компании подписывать соглашение с минтрансом. Ее представители не согласились с результатами оценки и попросили суд назначить экспертизу. Это ходатайство удовлетворили.

По заключению эксперта, рыночная цена участка составляет 9,7 млн рублей. Еще в 1,06 млн руб. специалист оценил стоимость права аренды площадки. Такое заключение удовлетворило обе стороны.

В результате арбитраж удовлетворил иск. Спорный участок изъяли у "Экстерьер-Плюс" и передали в собственность региона. В то же время во владении компании передали соседний участок площадью 7113 кв. метра, на котором находится небольшой стадион, — очевидно, как раз в качестве возмещения.

Между тем минтранс ожидает заключения госэкспертизы на проект продления улицы Авроры. Начать стройку планируют в 2025 году.