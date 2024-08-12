Странная мена: минтранс отсудил землю для реконструкции участка Московского шоссе

Арбитражный суд Самарской области вынес решение по иску регионального минтранса к ООО "Экстерьер-Плюс". Предметом спора стала площадка на Московском шоссе, которая потребовалась властям для строительства новой дороги.
Речь идет о продлении улицы Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой. Сама дорога будет четырехполосной. На пересечении Авроры и Московского шоссе собираются построить транспортную развязку в разных уровнях. Для обеспечения съездов потребуется и реконструкция участка Московского шоссе.
Видимо, для проведения этих работ и потребовалась спорная площадка. Изначально минтранс потребовал передать в собственность области участок площадью 179 кв. метров, на котором находится автосервис. Размер возмещения оценили в 3,8 млн рублей, включая 2,3 млн руб. рыночной стоимости и 1,5 млн рублей убытков. Однако владелец — "Экстерьер-Плюс" — не подписал соглашение. Потому министерство и подало иск против компании.
Во время процесса стала известна причина отказа компании подписывать соглашение с минтрансом. Ее представители не согласились с результатами оценки и попросили суд назначить экспертизу. Это ходатайство удовлетворили.
По заключению эксперта, рыночная цена участка составляет 9,7 млн рублей. Еще в 1,06 млн руб. специалист оценил стоимость права аренды площадки. Такое заключение удовлетворило обе стороны.
В результате арбитраж удовлетворил иск. Спорный участок изъяли у "Экстерьер-Плюс" и передали в собственность региона. В то же время во владении компании передали соседний участок площадью 7113 кв. метра, на котором находится небольшой стадион, — очевидно, как раз в качестве возмещения.
Между тем минтранс ожидает заключения госэкспертизы на проект продления улицы Авроры. Начать стройку планируют в 2025 году.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...