Заур Тедеев: "Дзюба должен быть на поле"

После победы над "Химками" (3:0) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев коротко прошелся по итогам встречи и рассказал о дебюте Артема Дзюбы.

"Во-первых, хочу всех поздравить с победой. Сегодня она нам далась тяжело, несмотря на счет. Особенно было плохо, на мой взгляд, во второй части первого тайма. У нас возникли сложности, и как раз в этот момент очень хорошо себя проявил вратарь, благодаря этому мы и добились результата. Потому что именно после этих сейвов мы взяли инициативу на себя и забили гол", — отметил тренер тольяттинцев.

Также Заур Эдуардович отметил дебют экс-нападающего сборной России и футболиста "Акрона" Артема Дзюбы.

"Когда этот футболист собирал всю страну и объединял ее на чемпионате мира, как я не могу рассчитывать на него как на лидера? Дзюба должен быть на поле, и он своим выходом добавил очень много, и в некоторых эпизодах он взял инициативу на себя в плане подсказа, конкретики внес, это важно. Пас, который он отдал, — поверьте мне, из десяти, девять нападающих, наверное, пробили бы по воротам. Тем более понимаю, что он хочет побить все рекорды, я ему этого желаю, он большой молодец", — подытожил Тедеев.