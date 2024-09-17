Сызранец получил 6,5 лет колонии за убийство и поджог знакомого

В Сызрани местному жителю назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за убийство знакомого.

Собранные следственным отделом по городу Сызрани доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 34-летнему местному жителю.

Следствием и судом установлено, что 9 августа 2023 г. между злоумышленником и его знакомым в ходе распития спиртных напитков произошла ссора, в результате которой осужденный причинил ножевое ранение своему оппоненту, а затем попытался инсценировать пожар в квартире, путем поджога вещей.

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.