РСХБ и Фонд "Экология" с начала года высадили более 70 тыс. деревьев

Каждый год 15 сентября в России отмечается День работников леса, цель которого напомнить о важности защиты и восстановления лесов. Россия — одна из самых богатых лесом стран в мире, однако, по данным Рослесхоза, наша страна ежегодно теряет сотни тысяч гектаров леса из-за пожаров, незаконных вырубок, заболеваний деревьев и других природных и антропогенных факторов. Только в 2023 году от пожаров пострадало 4,6 млн гектаров леса.

Россельхозбанк уделяет особое внимание экологии страны как основы устойчивого развития российского АПК. С целью восстановления лесов в стране РСХБ совместно с Фондом "Экология" в декабре 2023 года запустил реализацию сертификатов "Посади деревья", которые можно приобрести во всех отделениях банка по всей стране.

Лесовосстановление — важная часть рационального природопользования и один из главных методов борьбы с утратой лесов. Он необходим для сохранения экосистем на долгосрочную перспективу. Саженцы не только помогают компенсировать потери от вырубок и пожаров, но и предотвращают эрозию почв, восстанавливают биоразнообразие и создают новые места обитания для животных. Без этого процесса леса не смогут эффективно восстанавливаться, а последствия будут ещё более ощутимыми для всей планеты.

В рамках проекта "Посади деревья" реализован 5 881 сертификат и собрано 10 млн руб., проект поддержали 5 349 человек. С начала года уже высажено 70,5 тыс. саженцев деревьев в Республике Алтай, во Владимирской и Свердловской областях. Также в октябре запланирована посадка деревьев в Московской области.

"Мы очень рады такому большому отклику от клиентов и сотрудников РСХБ, неравнодушных к сохранению экологии России. Особую благодарность выражаем работникам лесного хозяйства, которые также участвовали в наших активностях в рамках проекта "Посади деревья". Именно благодаря их каждодневному труду леса остаются зелеными, здоровыми и полными жизни. На текущий момент Фонд Экология проводит денежный сбор на посадку деревьев, запланированную на 2025 год, и мы предлагаем всем, кому небезразлична экология страны, присоединиться к проекту и принять участие в восстановление лесов", — резюмирует директор Фонда "Экология" Эльмира Морозова.

