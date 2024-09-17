В "КонсультантПлюс" рассказали, как компания пыталась списать огромные расходы

Одна крупная компания занималась реализацией не маленького инвестиционного проекта: проектировала, строила и собрала расходы на 08 счете (вложения во внеоборотные активы), чтобы после окончания ввести объект в эксплуатацию и списать постепенно расходы через амортизацию.

Одна крупная компания занималась реализацией не маленького инвестиционного проекта: проектировала, строила и собрала расходы на 08 счете (вложения во внеоборотные активы), чтобы после окончания ввести объект в эксплуатацию и списать постепенно расходы через амортизацию.

Но проект ликвидировали. Как позже оправдывалась компания: "в связи с отсутствием дальнейших перспектив развития проекта", "в связи с изменением бизнес-схемы, реализация проекта стала нецелесообразна", "по причине морального износа программного обеспечения", "в связи с утратой коммерческой привлекательности, отсутствие экономической целесообразности" и др.

Что делать с огромными расходами, коих накопилось свыше 16 млн рублей?! Компания решила их списать в бухучете в прочие расходы; в налоговом учете учесть, как другие обоснованные, на основании пп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ.

Но ИФНС посчитала, что нельзя расходы на ОС, которые должны были быть списаны через амортизацию, переквалифицировать и учесть единовременно. Расходы должны быть экономически оправданны и направлены на получение прибыли. Раз нету прибыли, так нету и расходов!

И суды согласились с налоговой, кроме Коллегии Верховного суда.

Здесь отметили, что применительно к учету расходов важна именно их направленность на получение прибыли. Получение прибыли коммерческой организацией при этом разумно предполагается, но не является необходимым условием для учета расходов. Исходя из Постановления Президиума ВАС РФ от 15 декабря 2009 г. N 10592/09, обоснованность расходов в целях главы 25 НК РФ должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской деятельности, и не зависеть от результата такой деятельности.

Если же налогоплательщик, действуя разумно, по объективным причинам, в связи с появлением соответствующих обстоятельств, отказывается от дальнейшего создания основного средства и несения взаимосвязанных расходов, то ранее осуществленные расходы, по общему правилу, не утрачивают в этот момент свойств производственного назначения, осуществленных для направленной на получение дохода деятельности, и могут быть учтены применительно к правилам пп. 1 и 2 ст. 252, пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ. В учете таких расходов в соответствующей части может быть отказано, если они продолжали осуществляться, несмотря на то, что экономическая целесообразность создания основного средства уже очевидно отсутствовала. Доказательств иного налоговым органом не представлялось, но соответствующий анализ в судебных актах по делу не произведен. Дело отправлено на пересмотр.

Комментарий юриста "КонсультантПлюс":

"Не всегда предпринимательская деятельность приносит прибыль. Просчеты или неудачи могут привести к отказу от строительства или ликвидации строящегося. Но это однозначно не свидетельствует, что произведенные расходы нельзя учесть для налогообложения. Хотя налоговая может думать и по-другому".

При подготовке консультаций использованы материалы СПС КонсультантПлюс

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