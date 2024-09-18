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"Школа героев": самарским участникам СВО помогут с обучением и трудоустройством

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории Самарской области начинается реализация программы "Школа героев", в рамках которой участникам специальной военной операции и членам их семей будет оказана помощь в получении образования и дальнейшем трудоустройстве. Соответствующее постановление губернатора опубликовано во вторник, 17 сентября.

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

В программе устанавливаются следующие льготы: компенсация затрат на получение высшего образования по востребованным специальностям, бесплатное получение второго среднего профессионального образования, преимущественное право зачисления на указанные программы (при условии успешного прохождения вступительных испытаний).

Также для участников СВО предусмотрены бесплатная профподготовка для участия в резерве управленческих кадров, бесплатное обучение востребованным профессиям (включая навыки предпринимательской деятельности), помощь в поиске подходящей работы.

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