"Школа героев": самарским участникам СВО помогут с обучением и трудоустройством

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На территории Самарской области начинается реализация программы "Школа героев", в рамках которой участникам специальной военной операции и членам их семей будет оказана помощь в получении образования и дальнейшем трудоустройстве. Соответствующее постановление губернатора опубликовано во вторник, 17 сентября.

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев