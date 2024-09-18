"Школа героев": самарским участникам СВО помогут с обучением и трудоустройством

На территории Самарской области начинается реализация программы "Школа героев", в рамках которой участникам специальной военной операции и членам их семей будет оказана помощь в получении образования и дальнейшем трудоустройстве. Соответствующее постановление губернатора опубликовано во вторник, 17 сентября.
В программе устанавливаются следующие льготы: компенсация затрат на получение высшего образования по востребованным специальностям, бесплатное получение второго среднего профессионального образования, преимущественное право зачисления на указанные программы (при условии успешного прохождения вступительных испытаний).
Также для участников СВО предусмотрены бесплатная профподготовка для участия в резерве управленческих кадров, бесплатное обучение востребованным профессиям (включая навыки предпринимательской деятельности), помощь в поиске подходящей работы.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р