Тольяттинец отправится в колонию за попытку убить знакомую

В Тольятти суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, которого признали виновным в покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

2 сентября 2023 г. на улице в Комсомольском районе из-за ревности он несколько колото-резаных ранений знакомой и скрылся.

Суд назначил мужчине шесть с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.