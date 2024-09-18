Тольяттинец отправится в колонию за попытку убить знакомую

В Тольятти суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, которого признали виновным в покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
2 сентября 2023 г. на улице в Комсомольском районе из-за ревности он несколько колото-резаных ранений знакомой и скрылся.
Суд назначил мужчине шесть с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
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Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
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