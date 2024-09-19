Владимир Хубулов: "Я давно не был в такой форме, как сейчас"

Нападающий "Акрона" Владимир Хубулов после кубкового матча с "Факелом" (2:0) рассказал, в чем секрет его результативности и подсказку от главного тренера в перерыве.

— Третий домашний матч подряд, третий подряд забитый мяч. Это мистика или хорошая подготовка?

— Думаю, хорошая подготовка. Я давно не был в такой форме, как сейчас. Я провел месячный цикл с "Акроном". Спасибо медицинскому штабу и тренерскому, что они много времени этому уделяют и помогают набрать форму.

— Момент с голом — это была импровизация пойти в обыгрыш или так все было задумано?

— Когда подошел к штрафной, подумал, что каждый раз или навес, или пас даю, но решил один раз взять на себя. Тренер говорит, перед штрафной, та зона, где вы можете фантазировать, что хочешь делать. Забьешь гол — тебе никто ничего не скажет. Потеряешь — вопросы будут.

— В первом тайме у команды не все получалось, что сказал главный тренер в перерыве, дал ли какие-то персональные указания?

— Да, была подсказка от главного тренера. Так получилось, что я часто получал мяч спиной к воротам, и он мне сказал, поменяй профиль, принимай лицом к воротам, и тогда ты будешь один в один с соперником и будешь легко обыгрывать.