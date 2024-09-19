Начинающий бизнесмен из Самары потерял более 1 млн руб., пытаясь арендовать помещение

В Самаре молодой предприниматель из-за мошенников лишился более миллиона рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

27-летний мужчина планировал открыть пекарное дело и искал в интернете помещение. Наткнувшись выгодное предложение, он созвонился с "арендодателем" и договорился о деталях. Владелец площади предложил оплатить три месяца аренды вперед. Предприниматель согласился, и уже через пару минут ему в мессенджер пришло сообщение со ссылкой на оплату. Потерпевший перешел по ссылке, ввел данные банковской карты, и с его счета списалось более миллиона рублей. Эти деньги начинающий бизнесмен взял в кредит на развитие бизнеса. После этого пришедшая ранее ссылка не открывалась, а "арендодатель" пропал.