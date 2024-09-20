"Крылья Советов" вылетели из Кубка России после разгрома от "Спартака"

В четверг, 19 сентября, в Москве в четвертом туре Пути РПЛ Кубка России "Крылья Советов" разгромно уступили "Спартаку" - 1:4.

Счет был открыт уже на 69 секунде: после подачи Рябчука с фланга мяч отскочил Шамару Николсону, который первым касанием обработал мяч, а вторым отправил его в сетку ворот Овсянникова — 1:0.

На 18 минуте "красно-белые" удвоили преимущество после хорошей комбинации, точный удар нанес Роман Зобнин — 2:0. На 41 минуте счет стал разгромным, когда после передачи Зиньковского на Николсона гол в свои ворота забил Кирилл Печенин — 3:0.

На 68 минуте самарцы все-таки распечатали ворота Селихова. После передачи Бабаева отличился Шитов — 3:1. На 86 минуте "зелено-бело-синие" остались вдесятером - вторую желтую получил Кирилл Печенин.

Точку в матче поставил новичок "Спартака" Мангаш — 4:1.

После поражения от "Спартака" "Крылья Советов" потеряли все шансы на выход в кубковую весну и вылетели из турнира, заняв последнюю строчку в группе А.

Следующий матч самарцы проведут 23 сентября в Грозном с "Ахматом".