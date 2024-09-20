В Самарской области возбудили новое дело в отношении сотрудников филиала "РЖД"

В следственном отделе Чапаевка СУ СКР по Самарской области возбудили уголовные дела о взяточничестве. Под следствие попали ревизор отдела грузовой и коммерческой работы Самарского агентства фирменного транспортного обслуживания Куйбышевского территориального центра фирменного обслуживания (филиала ОАО "РЖД") Алексей Савинов и начальник железнодорожной станции Чапаевск Куйбышевской дирекции управления движением Дарья Бочкарева.

По предварительной версии, мужчина получал взятку, а женщина была посредницей. 150 тысяч рублей запросили за то, чтоб закрыть глаза на нарушение и не вносить в акт проверки соблюдения Правил перевозок опасных грузов якобы существующие нарушения. При этом, предположительно, потерпевшим могли грозить штрафом в 1,2 млн рублей.

По материалам УФСБ по Самарской области в отношении Савинова дело возбудили по ч.3 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки"), в отношении Бочкаревой — по ч.2 статьи 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Пока расследование продолжается.

Напомним, ранее также в Следственном комитете по материалам ФСБ возбудили уголовно дело по факту хищения около 68 млн руб. во время работ на объекте "Наружные сети сбора сточных вод с производственной территории ТЧР Сызрань" общей стоимостью 611 млн рублей. Договор включал разработку нефтезагрязненного грунта 3 и 4 классов опасности. Предполагалось, что некоторые работы структуры "РЖД" выполняли только "по документам". Перед судом по этому делу предстал экс-управляющий строительно-монтажным трестом № 9 — филиала АО "РЖДстрой" Сергей Быков.