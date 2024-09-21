Отец двоих детей из Тольятти получил восемь лет колонии за попытку стать наркокурьером

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в покушении на сбыт крупной партии наркотика. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ночью в декабре 2023 г. сотрудники ППС в лесу заметили мужчину, который искал что-то в снегу возле деревьев. Заметив правоохранителей, он выкинул из кармана сверток попытался сбежать. В итоге полицейские задержали мужчину и находившуюся рядом его супругу. Женщина утверждала, что они приобрели наркотик для себя.

Задержанный же рассказал, что в начале декабря 2023 г. нашел в интернете объявление о работе наркокурьером. Он должен был получать запрещенное вещество, фасовать его на мелкие дозы и раскладывать по тайникам. В итоге тольяттинец успел забрать только одну закладку и сделать семь тайников. Дома у подозреваемого, где он жил с женой и двумя детьми, изъяли 40 г наркотика.

В суде тольяттинец полностью признал вину и получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также у него изъяли мобильники.