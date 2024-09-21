16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Акрон" проиграл "Краснодару" — 2:5 "Крылья Советов" вылетели из Кубка России после разгрома от "Спартака" Владимир Хубулов: "Я давно не был в такой форме, как сейчас" Заур Тедеев: "Мы могли забить еще больше" "Акрон" переиграл "Факел" — 2:0

Футбол Спорт

"Акрон" проиграл "Краснодару" — 2:5

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 21 сентября, в Самаре футболисты "Акрона" в девятом туре РПЛ встретились с "Краснодаром".

Счет открыли гости на 27 минуте, а уже на 29 минуты отправили второй мяч в ворота тольяттинцев. Во втором тайме — на 54 минуте "Акрон" отыграл один мяч, но уже на 59 минуте краснодарцы забили в третий раз. Далее на 76 минуте хозяева поля пропустили еще один мяч, а на 86 — наконец забили сами. Окончательный счет определился на 89 минуте — "Краснодар" отправил в ворота тольяттинцев пятый мяч — 2:5.

Теперь 28 сентября "Акрон" в Ростове-на-Дону сыграет с местным "Ростовом".

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6