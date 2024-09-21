"Акрон" проиграл "Краснодару" — 2:5

В субботу, 21 сентября, в Самаре футболисты "Акрона" в девятом туре РПЛ встретились с "Краснодаром".

Счет открыли гости на 27 минуте, а уже на 29 минуты отправили второй мяч в ворота тольяттинцев. Во втором тайме — на 54 минуте "Акрон" отыграл один мяч, но уже на 59 минуте краснодарцы забили в третий раз. Далее на 76 минуте хозяева поля пропустили еще один мяч, а на 86 — наконец забили сами. Окончательный счет определился на 89 минуте — "Краснодар" отправил в ворота тольяттинцев пятый мяч — 2:5.

Теперь 28 сентября "Акрон" в Ростове-на-Дону сыграет с местным "Ростовом".