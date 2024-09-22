Артем Дзюба о матче с "Краснодаром": "С такими командами нельзя позволять столько моментов у своих ворот"

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба высказал мнение о первом мяче "Краснодара", о лидерстве в голевых передачах и рассказал, о целях молодой команды.

— Как оцените ситуацию с первым голом "Краснодара"?

— Я не видел, но мы в любом случае не имеем права пропускать такие легкие голы. Мы довольно рослая команда, такие мячи не имеем права пропускать. Я Васютина спросил: "Ты мог вытянуть?" Он сказал, что игрок "Краснодара" немножко толкнул. Я, наверное, больше склонен за то, чтобы такое засчитывать. Все-таки мы играем ради голов. Но еще раз повторю. В таких единоборствах мы не имеем права пропускать такие легкие мячи.

— Когда отдавали голевые передачи, у вас не было шанса пробить самому?

— Шанс, наверное, всегда есть. Второй гол мы с ребятами анализировали. Наверное, мог пробить, но столько мыслей было за три секунды. Я следил за Торменой, за левым защитником, за вратарем. Раз гол забили, значит, правильное было решение.

— Вы уже лидируете в "Акроне" по голевым передачам. Откуда столько энергии, бодрости? Вас настолько вдохновил переход в "Акрон"?

— Меня вдохновляет то, что в меня поверили. Для меня это всегда очень ценно, когда тренерский штаб в меня верит. Спасибо Эдуардовичу (Зауру Тедееву). Спасибо команде за то, что стараются и так тепло приняли меня здесь. Болельщиков тоже хочется поблагодарить. Ну и я соскучился очень сильно по футболу. Не так долго осталось, поэтому надо каждым мгновением наслаждаться.

— Когда переходили в "Акрон", было много разговоров о том, что вы стремитесь догнать Александра Кержакова по голам за всю карьеру. Насколько для вас это важно? Тем более пока вы больше играете на команду, отдаете голевые.

— Любой нападающий хочет забивать. Но иногда передача для меня даже краше, чем гол. Например, первая передача в игре с "Краснодаром". Я увидел Лончара, и он круто забил. В любом случае, цели есть определенные. Две цели есть — глобальная и индивидуальная. А главная задача — чтобы команда не просто сохранила, а уверенно сохранила прописку в РПЛ. Клуб очень молодой, играет в лиге первый год. Нам нужно менять менталитет. У нас "бойчугановская" команда — нужно только в это поверить.

— Сложилось впечатление, что лично у вас в этом матче многое получалось, но партнеры как будто недотягивали до вас.

— Это молодость. Просто в завершающей стадии нужно принимать более хладнокровные решения. Это все к кому-то приходит с возрастом, к кому-то вообще не приходит. Главное, правильные выводы сделать. Ничего страшного. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. Все ошибаются, но нам нужно прибавлять. Главное — в менталитете. Никого не бояться. Когда мы сделали счет 2:1 с "Краснодаром", это нас окрылило, и "Краснодар" дрогнул. Они начали тянуть время, успокаивать игру. мы были агрессивно настроены. Третий гол нас "потушил" прилично. С такими командами нельзя позволять столько моментов у своих ворот. Но ничего страшного. Защита начинается с нападения, все будем прибавлять.