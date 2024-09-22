16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Защитник "Акрона" Родриго Эсковаль: "Мы создавали свои моменты, но не смогли их реализовать" Артем Дзюба о матче с "Краснодаром": "С такими командами нельзя позволять столько моментов у своих ворот" Заур Тедеев: "Мы допускали ошибки, которые в Премьер-лиге не прощают" "Акрон" проиграл "Краснодару" — 2:5 "Крылья Советов" вылетели из Кубка России после разгрома от "Спартака"

Футбол Спорт

Защитник "Акрона" Родриго Эсковаль: "Мы создавали свои моменты, но не смогли их реализовать"

ТОЛЬЯТТИ. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Защитник "Акрона" Родриго Эсковаль после поражения от "Краснодара" (2:5) рассказал о сложности игры против "быков" и о своей ошибке в эпизоде с четвертым пропущенным голом.

— Это был большой матч. Мы понимали, что нас ждет сложный квалифицированный соперник. Матч вышел не таким, как мы ожидали. Мы создавали свои моменты, но не смогли их реализовать, поэтому результат не такой позитивный.

— Насколько тяжело вам как защитнику играть против футболистов с таким уровнем исполнительского мастерства, как в "Краснодаре"?

— У нас еще не было ни одной легкой игры. Но да, конечно, у "Краснодара" есть высококвалифицированные футболисты. Против них нужно всегда быть сконцентрированными до конца, все 90 минут. Тогда им можно противостоять.

— Четвертый мяч "Краснодар" забил после Вашей ошибки в передаче. Что произошло в том эпизоде?

— Футбол состоит из ошибок. Ни я, ни любой другой футболист не хочет совершать ошибки, но они случаются. Беру на себя ответственность за этот эпизод. Да, я допустил ошибку. Я отдал пас, после которого соперники смогли перехватить мяч. Но я не хочу опускать голову. Нужно провести работу над ошибками, сделать анализ и продолжать дальше работать.

— Почему в том моменте Вы не отдали передачу Савичеву?

— Потому что его уже накрывал Виктор Са. Я не хотел тем самым создавать Савичеву проблемы. Я увидел Жилсона Беншимола, пытался довести мяч до него. К сожалению, вследствие технического брака я не смог это сделать.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6