Защитник "Акрона" Родриго Эсковаль: "Мы создавали свои моменты, но не смогли их реализовать"

Защитник "Акрона" Родриго Эсковаль после поражения от "Краснодара" (2:5) рассказал о сложности игры против "быков" и о своей ошибке в эпизоде с четвертым пропущенным голом.

— Это был большой матч. Мы понимали, что нас ждет сложный квалифицированный соперник. Матч вышел не таким, как мы ожидали. Мы создавали свои моменты, но не смогли их реализовать, поэтому результат не такой позитивный.

— Насколько тяжело вам как защитнику играть против футболистов с таким уровнем исполнительского мастерства, как в "Краснодаре"?

— У нас еще не было ни одной легкой игры. Но да, конечно, у "Краснодара" есть высококвалифицированные футболисты. Против них нужно всегда быть сконцентрированными до конца, все 90 минут. Тогда им можно противостоять.

— Четвертый мяч "Краснодар" забил после Вашей ошибки в передаче. Что произошло в том эпизоде?

— Футбол состоит из ошибок. Ни я, ни любой другой футболист не хочет совершать ошибки, но они случаются. Беру на себя ответственность за этот эпизод. Да, я допустил ошибку. Я отдал пас, после которого соперники смогли перехватить мяч. Но я не хочу опускать голову. Нужно провести работу над ошибками, сделать анализ и продолжать дальше работать.

— Почему в том моменте Вы не отдали передачу Савичеву?

— Потому что его уже накрывал Виктор Са. Я не хотел тем самым создавать Савичеву проблемы. Я увидел Жилсона Беншимола, пытался довести мяч до него. К сожалению, вследствие технического брака я не смог это сделать.