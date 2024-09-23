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Суды Происшествия

В Сызрани вынесли приговор о подкупах чиновника деньгами и техникой

СЫЗРАНЬ. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранский городской суд вынес приговор по уголовному делу о коррупции. Подозревали в должностном преступлении работника организации, осуществляющей строительный контроль, Михаила Адлеева.

По предварительной версии следствия, мужчина "закрывал глаза" на недочеты от подрядчиков по контрактам. А за это он получал деньги и бытовую технику. Все это происходило с 2019 по 2023 гг. В итоге, по данным силовиков, "ревизор" обогатился на 900 тыс. рублей.

"Вычислили" мужчину сотрудники УФСБ по Самарской области. Далее в СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по пяти эпизодам коммерческого подкупа. Рассматривать уголовное дело Сызранский городской суд начал 14 августа.

16 сентября Адлееву зачитали приговор: штраф в доход государства в размере 1 млн 550 тыс. рублей. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, сроком на два года. Впрочем, приговор пока в силу не вступил - он еще может быть обжалован.

Гид потребителя

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