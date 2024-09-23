"Акрон" подписал контракты с восемью воспитанниками "Акрон-Академии Коноплева"

Первые профессиональные контракты с "Акроном" были заключены игроками 2006–2009 годов рождения.
Это Назар Макеев, Максим Мамашев, Марат Магжанов, Кирилл Левашин, Артём Симачков, Ильдар Хуснутдинов, Егор Краснов и Илья Корчагин.
Первые профессиональные контракты с "Акроном" были заключены игроками 2006–2009 годов рождения.
Это Назар Макеев, Максим Мамашев, Марат Магжанов, Кирилл Левашин, Артём Симачков, Ильдар Хуснутдинов, Егор Краснов и Илья Корчагин.
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Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️