Ремонт Московского шоссе оценили в 1,2 млрд рублей

Появилась новая информация о предстоящих торгах по выбору подрядчика ремонта Московского шоссе в Самаре. Региональный минтранс опубликовал позицию план-графика на сайте госзакупок.

Провести ремонт Московского шоссе решили из-за образования колейности на участке от проспекта Кирова до выезда из города. Минтранс уже долго судится с подрядчиком реконструкции дороги, чтобы тот привел проезжую часть в порядок, но пока не выиграл процесс. По делу назначили новую экспертизу.

Чтобы не терять время, региональное правительство решило отремонтировать дорогу за счет бюджета, а потом добиться компенсации затрат от подрядчика. Торги планируют объявить на текущей неделе.

В позиции план-графика минтранса указано, что стоимость контракта может составить 1,2 млрд рублей. Однако подробной информации о том, какие именно работы, кроме устранения колейности, будут проводить на Московском шоссе, пока нет.