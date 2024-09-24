Ремонт Московского шоссе оценили в 1,2 млрд рублей

Появилась новая информация о предстоящих торгах по выбору подрядчика ремонта Московского шоссе в Самаре. Региональный минтранс опубликовал позицию план-графика на сайте госзакупок.
Провести ремонт Московского шоссе решили из-за образования колейности на участке от проспекта Кирова до выезда из города. Минтранс уже долго судится с подрядчиком реконструкции дороги, чтобы тот привел проезжую часть в порядок, но пока не выиграл процесс. По делу назначили новую экспертизу.
Чтобы не терять время, региональное правительство решило отремонтировать дорогу за счет бюджета, а потом добиться компенсации затрат от подрядчика. Торги планируют объявить на текущей неделе.
В позиции план-графика минтранса указано, что стоимость контракта может составить 1,2 млрд рублей. Однако подробной информации о том, какие именно работы, кроме устранения колейности, будут проводить на Московском шоссе, пока нет.
Реконструкцию Московского шоссе проводила компания "Самаратрансстрой". Это один из крупнейших дорожных подрядчиков региона, который построил развязку на Ново-Садовой, мост через реку Сок, вторую очередь Фрунзенского моста. Сейчас в работе магистраль Центральная. Организация принадлежит Олегу Дорошенко. Его связывали с депутатом Самарской губернской думы Андреем Мурзовым. Бизнесмен был директором ООО "Техкомплект", которым владеет парламентарий. Однако, по данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, сейчас этот пост занимает сам Андрей Мурзов.