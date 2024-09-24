Сызранец получил 13 лет колонии за жестокое убийство на рыбалке

В Сызрани суд вынес приговор 27-летнему мужчине, которого обвиняли в жестоком убийстве и разбое. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, громкое преступление произошло в сентябре 2021 года. Обвиняемый вместе с жертвой — гидом по рыбалке отправился на лодке в район с. Паньшино Ульяновской области. После рыбалки гид попросил свой гонорар — 15 тыс. рублей. Сызранец платить не собирался, устроил ссору и 11 раз ударил ножом оппонента. Тело убитого он сбросил в воду, привязав к его шее якорь. Затем на лодке жертвы убийца вернулся в Сызрань. Также злоумышленник забрал себе имущество потерпевшего на 285 тыс. рублей.

Обвиняемому вменяли п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой") и п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, сопряженное с разбоем"). Дело в суде рассматривали с участием присяжных, и они 23 сентября вынесли обвинительный вердикт.

На основании этого суд назначил сызранцу 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на полтора года.