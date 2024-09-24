Сельского чиновника из Самарской области осудили за продажу вверенного имущества

В Самарской области суд вынес приговор директору Шенталинского дорожно-эксплуатационного управления. Его обвиняли в растрате. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, в 2024 г. чиновник продал знакомому директору коммерческой фирмы вверенное имущество - техническую соль на 130 тыс. рублей.
Осужденному назначили штраф 110 тыс. руб. в доход государства.
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