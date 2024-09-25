Суд отменил отказ самарской мэрии в застройке 9-й просеки

Арбитражный суд Самарской области признал незаконным постановление администрации Самары, которым она отменила разрешение на застройку участка 9-й просеки.

В Промышленном районе на площади почти 18 тыс. кв. м ООО "Специализированный застройщик "Проспект" собиралось возвести 4-6-этажные жилые дома. В 2019 г. были проведены публичные слушания, по результатам которых мэрия выдала разрешение на застройку участка.

Местные жители не поддержали планов застройщика и обратились за поддержкой к депутату Александру Милееву. По его инициативе была проведена прокурорская проверка. В ходе опроса 10 человек подтвердили, что не участвовали в слушаниях, но зарегистрированы в качестве их участников. По результатам проверки в администрацию Самары была направлена информация о возможности отмены спорного разрешения. Власти воспользовались этим правом.

К тому моменту владельцем земельных участков стало ООО "СЗ "Проспект". Компания не согласилась с решением мэрии и оспорила его в суде, доказав законность своих прав на использование участка. Так, весной 2024 г. "Проспект" получил разрешение министерства строительства Самарской области на среднеэтажную жилую застройку. Представил нотариально удостоверенные заявления 22 участников публичных слушаний (против 10 сомнительных). Ко всему прочему полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту возможных противоправных действий при изменении разрешения вида использования земельного участка.

Суд встал на сторону застройщика и аннулировал решение городской администрации, которым было отозвано разрешение на застройку участка.