16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд отменил отказ самарской мэрии в застройке 9-й просеки Суд обязал мэрию Самары расселить три дома под застройку у стадиона "Заря" На ул. Ново-Садовой в Самаре появится офисная высотка Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры Еще один участок в Зубчаниновке попросили отдать под высотную застройку

Строительство Строительство и недвижимость

Суд отменил отказ самарской мэрии в застройке 9-й просеки

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 448
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Арбитражный суд Самарской области признал незаконным постановление администрации Самары, которым она отменила разрешение на застройку участка 9-й просеки.

Фото: roscadastres.com

В Промышленном районе на площади почти 18 тыс. кв. м ООО "Специализированный застройщик "Проспект" собиралось возвести 4-6-этажные жилые дома. В 2019 г. были проведены публичные слушания, по результатам которых мэрия выдала разрешение на застройку участка.

По информации ИАС Seldon.Basis, ООО "СЗ "Проспект" зарегистрировано в Самаре в 2023 г. с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Владельцами компании выступают Анна Боброва (34%), Константин Киселев (33%) и Александра Ланцова (33%). При этом за разрешающей документацией обращались Геннадий Родионов и Олег Иванчик - учредители ООО "Терра-М". Последняя выступает подрядчиком расходных материалов для оргтехники РКЦ "Прогресс". "Терра-М" привлекала ряд контрагентов для налоговой экономии - тех же, что и крупный дорожный подрядчик министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области ООО "Терра"

Местные жители не поддержали планов застройщика и обратились за поддержкой к депутату Александру Милееву. По его инициативе была проведена прокурорская проверка. В ходе опроса 10 человек подтвердили, что не участвовали в слушаниях, но зарегистрированы в качестве их участников. По результатам проверки в администрацию Самары была направлена информация о возможности отмены спорного разрешения. Власти воспользовались этим правом.

К тому моменту владельцем земельных участков стало ООО "СЗ "Проспект". Компания не согласилась с решением мэрии и оспорила его в суде, доказав законность своих прав на использование участка. Так, весной 2024 г. "Проспект" получил разрешение министерства строительства Самарской области на среднеэтажную жилую застройку. Представил нотариально удостоверенные заявления 22 участников публичных слушаний (против 10 сомнительных). Ко всему прочему полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту возможных противоправных действий при изменении разрешения вида использования земельного участка.

Суд встал на сторону застройщика и аннулировал решение городской администрации, которым было отозвано разрешение на застройку участка. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Ильдар Нуреев 03 июля 2024 11:18 На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

Фото на сайте

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6