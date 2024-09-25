В Волжском, Сергиевском и Ставропольском районах временно отключат свет 26 и 27 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

26.09.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Торновое;

26.09.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Новинки;

26.09.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Шелехметь;

26.09.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Рождествено (ул. Крестьянская);

26.09.2024 года с 14-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Кооперативная д. 87, ул. Красное поселение д. 2, 3, 7-31, ул. Молодежная д. 1-55, ул. Октябрьская д. 1-10, ул. Первомайская д. 1-80, ул. Рабочая д. 15-27 (нечетная сторона), ул. Строительная д. 1-18);

26.09.2024 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Валы;

26.09.2024 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Валы (Жд. ст. Сн. Валы 6,7. ул. Жигулевская 1-46, ул. Кооперативная 2-14 (четная сторона), ул. Полевая 1-8, ул. Советская 26-57);

27.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Нива

27.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Чемеричный

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.