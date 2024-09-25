В Волжском, Сергиевском и Ставропольском районах временно отключат свет 26 и 27 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
26.09.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Торновое;
26.09.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Новинки;
26.09.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Шелехметь;
26.09.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Рождествено (ул. Крестьянская);
26.09.2024 года с 14-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Жигули (ул. Кооперативная д. 87, ул. Красное поселение д. 2, 3, 7-31, ул. Молодежная д. 1-55, ул. Октябрьская д. 1-10, ул. Первомайская д. 1-80, ул. Рабочая д. 15-27 (нечетная сторона), ул. Строительная д. 1-18);
26.09.2024 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Валы;
26.09.2024 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Валы (Жд. ст. Сн. Валы 6,7. ул. Жигулевская 1-46, ул. Кооперативная 2-14 (четная сторона), ул. Полевая 1-8, ул. Советская 26-57);
27.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Нива
27.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Чемеричный
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.