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ЖКХ и благоустройство Общество

В Волжском, Сергиевском и Ставропольском районах временно отключат свет 26 и 27 сентября

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

26.09.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Торновое;

26.09.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Новинки;

26.09.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Шелехметь;

26.09.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Рождествено (ул. Крестьянская);

26.09.2024 года с 14-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Кооперативная д. 87, ул. Красное поселение д. 2, 3, 7-31, ул. Молодежная д. 1-55, ул. Октябрьская д. 1-10, ул. Первомайская д. 1-80, ул. Рабочая д. 15-27 (нечетная сторона), ул. Строительная д. 1-18);

26.09.2024 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Валы;

26.09.2024 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Валы (Жд. ст. Сн. Валы 6,7. ул. Жигулевская 1-46, ул. Кооперативная 2-14 (четная сторона), ул. Полевая 1-8, ул. Советская 26-57);

27.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Нива

27.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Чемеричный

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алена Никитина 17 сентября 2024 10:03 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?

Игорь Шохин 28 августа 2024 01:08 В Самарской области утвердили новую систему оплаты вывоза мусора

Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.

Алексей Сидоров 22 июля 2024 15:58 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?

Светлана Маркова 09 июля 2024 18:12 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?

Вячеслав Гусев 15 мая 2024 03:15 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.

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