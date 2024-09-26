"Крылья Советов" опровергли готовящуюся отставку Игоря Осинькина

Генеральный директор "Крыльев" Вадим Андреев прокомментировал информацию о смене Игоря Осинькина.
"ПФК "Крылья Советов" обычно не комментирует различные слухи, распространяемые всезнающими "экспертами", но сейчас считаем важным заявить, что ни я как генеральный директор, ни мои заместители по спортивным вопросам не ведут переговоры ни с Игнашевичем, ни с его штабом о назначении в "Крылья Советов", — приводит слова Андреева championat.com.
Ранее инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что "Крылья" ведут переговоры с бывшим главным тренером калининградской "Балтики" Сергеем Игнашевичем.
Напомним, что Осинькин тренирует "Крылья" с июля 2020 года. До этого специалист работал в "Крылья Советов-СОК", "Тольятти" и "Академия". С 1998 по 2003 гг. специалист работал в юношеской сборной России.
"Крылья Советов" 29 сентября проведут матч с "Химками", который пройдет на "Солидарность Самара Арене".
Последние комментарии
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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️