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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области приватизировали "Агентство по содержанию автомобильных дорог"

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области изменили форму собственности еще одного государственного предприятия. Речь идет об "Агентстве по содержанию автомобильных дорог" (АСАДО).

"26 сентября 2024 года государственное казенное предприятие реорганизовано в акционерное общество  "Агентство по содержанию автомобильных дорог", - указано на сайте АСАДО.

О планах по приватизации агентства стало известно еще в 2022 году. Власти объяснили эту необходимость изменением федерального законодательства, согласно чему государственные унитарные предприятия, работающие на конкурентных рынках (к ним относится и содержание дорог), подлежат ликвидации или реорганизации.

Собственником агентства является Самарская область. Однако после реорганизации в АО его акции могут быть проданы частным лицам. Есть ли такие планы у властей, пока неизвестно.

АСАДО занимается обслуживанием дорог и ремонтом дорог на территории региона. В состав предприятия входят 28 филиалов, которые расположены в районных центрах и в Самаре.

На этой неделе стало известно о реорганизации еще одного госпредприятия. ГУП "Экология" ликвидировали. Его преемником стало акционерное общество "Экология". С 1 ноября компания возьмет на себя роль регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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