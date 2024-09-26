В Самарской области приватизировали "Агентство по содержанию автомобильных дорог"

В Самарской области изменили форму собственности еще одного государственного предприятия. Речь идет об "Агентстве по содержанию автомобильных дорог" (АСАДО).

"26 сентября 2024 года государственное казенное предприятие реорганизовано в акционерное общество "Агентство по содержанию автомобильных дорог", - указано на сайте АСАДО.

О планах по приватизации агентства стало известно еще в 2022 году. Власти объяснили эту необходимость изменением федерального законодательства, согласно чему государственные унитарные предприятия, работающие на конкурентных рынках (к ним относится и содержание дорог), подлежат ликвидации или реорганизации.

Собственником агентства является Самарская область. Однако после реорганизации в АО его акции могут быть проданы частным лицам. Есть ли такие планы у властей, пока неизвестно.

На этой неделе стало известно о реорганизации еще одного госпредприятия. ГУП "Экология" ликвидировали. Его преемником стало акционерное общество "Экология". С 1 ноября компания возьмет на себя роль регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.