В матче "Ахмат" - "Крылья Советов" судья ошибочно не назначил пенальти, а "Акрону" засчитан "лишний" гол

В среду, 25 сентября, прошло заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращения "Ахмата" к "Крыльям", а также эпизод матча "Акрон" - "Краснодар".

Грозненский футбольный клуб обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота "Крыльев Советов" на 32-й минуте матча.

Комиссия решила, что судья ошибочно не назначил пенальти. Решение ЭСК мотивировано тем, что Мендес совершил наказуемый наступ открытой стопой на голеностоп атакующего игрока команды "Ахмат" при попытке вступить в единоборство с ним за мяч, очевидно повлиявший на возможность соперника продвигаться к мячу. В связи с этим комиссия единогласно считает, что ВАР обязан был вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору, а судье следовало назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде.

Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Виталия Мешкова в эпизоде с взятием ворот "Акрона" на 27-й минуте матча.

Комиссия решила, что судья ошибочно засчитал гол на 27-й минуте. Решение мотивировано тем, что игрок "Краснодара" Са, находящийся в офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнером по команде Кордобой, располагался на линии полета мяча очень близко к вратарю соперника, совершая очевидное действие, и влияя тем самым на возможность вратаря реагировать на полет мяча в направлении ворот.

По причине того, что этот игрок мешал вратарю "Акрона" играть в мяч, комиссия единогласно считает, что ассистенту следовало зафиксировать положение вне игры, а судье отменить взятие ворот команды "Акрон". Комиссия также отмечает, что ВАР ошибочно не вмешался в игровую ситуацию, не пригласив судью к монитору на оценку трактовки положения вне игры.