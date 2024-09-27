Жительницу Самары осудили за незаконное получение социальной выплаты

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело местной жительницы, которую обвиняли в мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщает региональное СУ СК.
В 2021 г. женщина представила в центр соцобслуживания фиктивные документы о том, что она прошла обучение в учреждении дополнительного профессионального образования и приобрела оборудование для типографских услуг. На основании этого самарчанке предоставили социальную выплату 280 тыс. рублей.
Суд назначил женщине штраф в доход государства, также она должна будет возместить ущерб.
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вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
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