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Футбол Спорт

"Крылья Советов" сыграли с "Химками" вничью

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 29 сентября, на "Солидарность Самара Арене" "Крылья Советов" сыграли с "Химками".

Фото: pfcks.ru

Матч прошел без голов и закончился ничьей — 0:0.

Теперь 2 октября, в 20:00, на домашнем поле "Крылья" встретятся с махачкалинским "Динамо".

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