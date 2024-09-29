"Крылья Советов" сыграли с "Химками" вничью

В воскресенье, 29 сентября, на "Солидарность Самара Арене" "Крылья Советов" сыграли с "Химками".
Матч прошел без голов и закончился ничьей — 0:0.
Теперь 2 октября, в 20:00, на домашнем поле "Крылья" встретятся с махачкалинским "Динамо".
В воскресенье, 29 сентября, на "Солидарность Самара Арене" "Крылья Советов" сыграли с "Химками".
Матч прошел без голов и закончился ничьей — 0:0.
Теперь 2 октября, в 20:00, на домашнем поле "Крылья" встретятся с махачкалинским "Динамо".
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Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️