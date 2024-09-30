Игорь Осинькин: "Не могу сказать, что мы проводили эту игру равнодушно"

После матча десятого тура РПЛ "Крылья Советов"—"Химки" (0:0) главный тренер самарцев Игорь Осинькин рассказал, чего не хватило команде для победы, а также прокомментировал слухи об отставке.

"Наверное, таймы отличаются. Второй тайм с нашей стороны был получше. Мы были активнее, больше создавали моментов, но и в первом тайме были моменты у соперника, объективно. Первый тайм, наверно, можно оценивать как равный, во втором мы были лучше и ближе к победе. Не получилось забить, хотя много времени мы провели в штрафной, были подходы, но скажу прямо, "Химки" очень хорошая команда с качественными игроками. Я не могу сказать, что мы проводили эту игру равнодушно, мы выкладывались. Ребята сделали все, что могли. В плане самоотдачи и настроя — у меня никаких вопросов нет. Ребята молодцы, как и болельщики, и те фразы, которые до меня доносились во время игры, были адекватные, объективные. Болельщики всегда с нами, спасибо им огромное за поддержку", — отметил тренер самарцев.

Также Игорь Витальевич прокомментировал слухи об его увольнении, которые разошлись накануне после встречи новичков с болельщиками: "Когда эти вбросы без конца поступают в прессу, понятно, что есть адреса, откуда они уходят постоянно. Наверно, нет дыма без огня".