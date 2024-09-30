Власти Самары согласовали облик будущей многоэтажки с подземным паркингом Советском районе

Мэрия Самары согласовала архитектурно-градостроительный облик многоэтажной жилой застройки в Советском районе Самары. Соответствующее решение опубликовано на сайте городской администрации.
ООО "Специализированный застройщик "Апрель" обратился в мэрию Самары с заявлением, в котором просил согласовать архитектурно-градостроительный облик многоэтажной жилой застройки с подземным паркингом, расположенной в границах улиц Советской Армии, Долотной и Майкопской в Советском районе Самары. Речь в заявлении идет о первой очереди строительства.
Общая площадь земельного участка, в границах которого "Апрель" планирует построить две 23-этажные многоэтажки, составляет около 70 тыс. кв. метров. Планируется, что первый дом займет 58,59 тыс. кв. метров, второй — 13,15 тыс. кв. метров.
"Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства (ОКС) соответствует требованиям к архитектурно-градостроительному облику объекта ОКС, указанным в градостроительном регламенте Правил землепользования и застройки городского округа Самара", — пояснили в мэрии.
Напомним, в конце 2022 года стало известно о планах городских властей сдать в аренду участок в 27 тыс. "квадратов" в границах улиц Советской Армии, Майкопской, Гастелло и Долотной под жилую застройку.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.