Власти Самары согласовали облик будущей многоэтажки с подземным паркингом Советском районе

Мэрия Самары согласовала архитектурно-градостроительный облик многоэтажной жилой застройки в Советском районе Самары. Соответствующее решение опубликовано на сайте городской администрации.

ООО "Специализированный застройщик "Апрель" обратился в мэрию Самары с заявлением, в котором просил согласовать архитектурно-градостроительный облик многоэтажной жилой застройки с подземным паркингом, расположенной в границах улиц Советской Армии, Долотной и Майкопской в Советском районе Самары. Речь в заявлении идет о первой очереди строительства.

Общая площадь земельного участка, в границах которого "Апрель" планирует построить две 23-этажные многоэтажки, составляет около 70 тыс. кв. метров. Планируется, что первый дом займет 58,59 тыс. кв. метров, второй — 13,15 тыс. кв. метров.

"Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства (ОКС) соответствует требованиям к архитектурно-градостроительному облику объекта ОКС, указанным в градостроительном регламенте Правил землепользования и застройки городского округа Самара", — пояснили в мэрии.

Напомним, в конце 2022 года стало известно о планах городских властей сдать в аренду участок в 27 тыс. "квадратов" в границах улиц Советской Армии, Майкопской, Гастелло и Долотной под жилую застройку.