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Экология Общество

Сотрудники "Тольяттиазота" очистили от мусора берег Волги

ТОЛЬЯТТИ. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Работники "Тольяттиазота" приняли участие в экоакции, приуроченной ко всемирному Дню чистоты. Представители Совета молодежи и различных подразделений Компании очистили от мусора берег Волги в микрорайоне Федоровка Комсомольского района г. Тольятти.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Мероприятие прошло при поддержке местного отделения общероссийской организации "Социально-экологический союз", а также администрации города. Волонтеры собрали более 40 мешков, что равнозначно пяти кубометрам мусора и крупногабаритных отходов. Все предметы, загрязняющие окружающую среду, были вывезены на специальный полигон для утилизации.

"Тольяттиазот" выступает генеральным партнером акции на протяжении шести лет. Поддержка экологических мероприятий, волонтерское движение сотрудников и эковоспитание подрастающего поколения — традиционная составляющая политики предприятия. ТОАЗ ежегодно вкладывает средства в охрану окружающей среды, а также сам становится организатором масштабных проектов в этой сфере.

"Живописная природа берега Волги постоянно нуждается в уборке, так как является любимым местом для отдыха жителей Тольятти. Традиционно после летнего периода волонтеры "Тольяттиазота" очищают водоохранную зону от мусора. Сотрудники всегда активно принимают участие в подобных акциях, приходят целыми семьями, прививая детям любовь к природе с самого раннего возраста", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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