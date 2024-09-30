Сотрудники "Тольяттиазота" очистили от мусора берег Волги

Работники "Тольяттиазота" приняли участие в экоакции, приуроченной ко всемирному Дню чистоты. Представители Совета молодежи и различных подразделений Компании очистили от мусора берег Волги в микрорайоне Федоровка Комсомольского района г. Тольятти.

Мероприятие прошло при поддержке местного отделения общероссийской организации "Социально-экологический союз", а также администрации города. Волонтеры собрали более 40 мешков, что равнозначно пяти кубометрам мусора и крупногабаритных отходов. Все предметы, загрязняющие окружающую среду, были вывезены на специальный полигон для утилизации.

"Тольяттиазот" выступает генеральным партнером акции на протяжении шести лет. Поддержка экологических мероприятий, волонтерское движение сотрудников и эковоспитание подрастающего поколения — традиционная составляющая политики предприятия. ТОАЗ ежегодно вкладывает средства в охрану окружающей среды, а также сам становится организатором масштабных проектов в этой сфере.

"Живописная природа берега Волги постоянно нуждается в уборке, так как является любимым местом для отдыха жителей Тольятти. Традиционно после летнего периода волонтеры "Тольяттиазота" очищают водоохранную зону от мусора. Сотрудники всегда активно принимают участие в подобных акциях, приходят целыми семьями, прививая детям любовь к природе с самого раннего возраста", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.