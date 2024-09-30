Житель Жигулевска стрелял в мужчину и пытался переехать его машиной

В Жигулевске суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, которого обвиняли в покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении оружия, а также хулиганстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В июне 2023 г. мужчина пьяный сел за руль и из ружья выстрелил через лобовое стекло в 46-летнего потерпевшего, с которым поссорился из-за личной неприязни. После этого обвиняемый попытался наехать на жертву, но оппонент успел запрыгнуть на капот и спасся от смерти и тяжких травм.

Суд приговорил местного жителя к шести годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 100 тыс. рублей.