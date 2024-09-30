Самарское дерби пройдет 3 ноября

Стали известны даты матчей 14-15 туров МИР Российской Премьер-Лиги.

В воскресенье, 3 ноября, состоится игра 14 тура, самарское дерби. В 14:00 ФК "Акрон" встретится с ФК "Крылья Советов".

Матч 15 тура пройдет 10 ноября: "Акрон" сыграет со "Спартаком" в Москве, а "Крылья" примут на домашнем поле ЦСКА.