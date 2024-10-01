Водитель врезавшейся в отбойник машины погиб на трассе под Тольятти

Во вторник ночью, 1 октября, на автодороге Нижнее Санчелеево-Ташелка, около СНТ "Раздолье", произошло смертельное ДТП, передает ПСС по Самарской области.

По данным спасателей легковой автомобиль совершил наезд на дорожный отбойник. В результате происшествия погиб водитель. Его зажало в салоне аварийного автомобиля.

Для извлечения погибшего требовалась помощь. Спасатели были направлены на место происшествия в 1:35.

В 2:30 спасательные работы на месте ДТП были окончены.