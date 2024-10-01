Владелица конного клуба из Ставропольского района стала победительницей программы "Мама-предприниматель"

30 сентября в центре "Мой бизнес" состоялся финал регионального этапа федеральной программы "Мама-предприниматель". В этом году на участие в проекте было подано более 170 заявок, участницами программы стали 70 женщин. В Самаре и Тольятти прошли обучающие курсы, по итогам которых 16 начинающих бизнес-леди поборолись за победу в финале.

Участницы представили идеи из самых разных сфер предпринимательской деятельности - услуги для детей, рукоделие, сфера красоты и здоровья, гастрономия. Экспертное жюри оценивало их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость.

Победительницей регионального этапа стала основательница конного клуба, жительница Ставропольского района Анастасия Решетняк. Она получила грант в размере 100 тысяч рублей и возможность войти в число участниц федерального этапа в Москве.

У молодой женщины 9-месячная дочка, совсем скоро на свет появится еще один ребенок. Вместе с заботой о семье она находит время на развитие своего дела. Услышав свое имя в качестве победительницы программы, бизнес-леди не смогла сдержать эмоции.

"Эмоции не передать словами - хочется плакать, настолько эти дни были насыщенными и напряженными. Приходилось работать ночами, уделять время семье и попутно работать над проектом, но результат того стоил. У меня не было цели выиграть главный приз, я пришла на проект за новыми знаниями, с желанием развивать свой проект. Буду наслаждаться победой, а потом готовиться к участию в финале в Москве", - поделилась новостями Анастасия Решетняк.

Реализацию федеральной программы курирует лично замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. "Мама-предприниматель" проводится в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство" и ориентирована на поддержку женского бизнеса. В Самарской области программу реализует областное минэкономразвития.

"Мы проводим программу "Мама-предприниматель" с 2018 года. За это время программа претерпела ряд изменений, стала еще полезнее, востребованнее, мы видим высокий интерес к ней - заявки на участие подают жительницы самых разных уголков региона. Мы всегда готовы поддержать начинающих предпринимательниц - для развития своих проектов они могут обращаться в центры "Мой бизнес" и использовать все существующие возможности", - рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Благодаря проекту женщины с детьми или находящиеся в декретном отпуске могут получить все необходимое для успешного старта в бизнесе: знания, поддержку единомышленников, стартовый капитал.

"Раньше я была просто творческим человеком, который занимался производством одежды из переработанных материалов, а после участия в проекте ощутила себя настоящей предпринимательницей, - рассказывает финалистка Татьяна Прихунова. - На проекте я увидела свое масштабирование и поняла, что у меня есть цель - надо ей следовать и двигаться вперед".

"В этом году в городских этапах в Самаре и Тольятти приняли участие женщины из разных уголков губернии, и это нас очень радует. Проект помогает женщинам объединить хобби и профессиональную реализацию, мы вовлекаем семьи в бизнес-проекты - для этих целей и был создан проект "Мама-предприниматель", - рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Организаторы - Минэкономразвития России. Оператор - АНО "Мой бизнес - мои возможности". Соорганизаторы - Фонд "Наше будущее", Корпорация МСП. Генеральный партнер - компания Wildberries. Банк-партнер - СБЕР. Партнеры проекта - Союз женщин России, компания VK.