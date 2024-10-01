Владелица конного клуба из Ставропольского района стала победительницей программы "Мама-предприниматель"

30 сентября в центре "Мой бизнес" состоялся финал регионального этапа федеральной программы "Мама-предприниматель". В этом году на участие в проекте было подано более 170 заявок, участницами программы стали 70 женщин. В Самаре и Тольятти прошли обучающие курсы, по итогам которых 16 начинающих бизнес-леди поборолись за победу в финале.
Участницы представили идеи из самых разных сфер предпринимательской деятельности - услуги для детей, рукоделие, сфера красоты и здоровья, гастрономия. Экспертное жюри оценивало их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость.
Победительницей регионального этапа стала основательница конного клуба, жительница Ставропольского района Анастасия Решетняк. Она получила грант в размере 100 тысяч рублей и возможность войти в число участниц федерального этапа в Москве.
У молодой женщины 9-месячная дочка, совсем скоро на свет появится еще один ребенок. Вместе с заботой о семье она находит время на развитие своего дела. Услышав свое имя в качестве победительницы программы, бизнес-леди не смогла сдержать эмоции.
"Эмоции не передать словами - хочется плакать, настолько эти дни были насыщенными и напряженными. Приходилось работать ночами, уделять время семье и попутно работать над проектом, но результат того стоил. У меня не было цели выиграть главный приз, я пришла на проект за новыми знаниями, с желанием развивать свой проект. Буду наслаждаться победой, а потом готовиться к участию в финале в Москве", - поделилась новостями Анастасия Решетняк.
Реализацию федеральной программы курирует лично замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. "Мама-предприниматель" проводится в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство" и ориентирована на поддержку женского бизнеса. В Самарской области программу реализует областное минэкономразвития.
"Мы проводим программу "Мама-предприниматель" с 2018 года. За это время программа претерпела ряд изменений, стала еще полезнее, востребованнее, мы видим высокий интерес к ней - заявки на участие подают жительницы самых разных уголков региона. Мы всегда готовы поддержать начинающих предпринимательниц - для развития своих проектов они могут обращаться в центры "Мой бизнес" и использовать все существующие возможности", - рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Благодаря проекту женщины с детьми или находящиеся в декретном отпуске могут получить все необходимое для успешного старта в бизнесе: знания, поддержку единомышленников, стартовый капитал.
"Раньше я была просто творческим человеком, который занимался производством одежды из переработанных материалов, а после участия в проекте ощутила себя настоящей предпринимательницей, - рассказывает финалистка Татьяна Прихунова. - На проекте я увидела свое масштабирование и поняла, что у меня есть цель - надо ей следовать и двигаться вперед".
"В этом году в городских этапах в Самаре и Тольятти приняли участие женщины из разных уголков губернии, и это нас очень радует. Проект помогает женщинам объединить хобби и профессиональную реализацию, мы вовлекаем семьи в бизнес-проекты - для этих целей и был создан проект "Мама-предприниматель", - рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.
Организаторы - Минэкономразвития России. Оператор - АНО "Мой бизнес - мои возможности". Соорганизаторы - Фонд "Наше будущее", Корпорация МСП. Генеральный партнер - компания Wildberries. Банк-партнер - СБЕР. Партнеры проекта - Союз женщин России, компания VK.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?