16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ФСБ и СК вскрыли коммерческий подкуп за аферу со "сносом котельной" В Сызрани задержали женщину, хранившую дома почти полкило метадона Мошенники выманили у самарской пенсионерки более 1 млн рублей, которые та копила на машину для внучки Сотрудников самарской компании подозревают в хищении продуктов у армии Следствие: экс-чиновница из Самарской области не давала сироте получить жилье

Преступления Происшествия

ФСБ и СК вскрыли коммерческий подкуп за аферу со "сносом котельной"

СЫЗРАНЬ. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении гендиректора общества с ограниченной ответственностью по статье о покушении на передачу коммерческого подкупа (ч.3 ст. 30, п. п. "б", "в" ч. 3 ст. 204 УК РФ). Дело возбудили на основании оперативной разработки УФСБ по Самарской области.

"По версии следствия, подозреваемый, являясь генеральным директором организации, осуществляющей деятельность в сфере строительства автомобильных дорог и инженерных коммуникаций, передал представителю другой фирмы в сфере обработки и утилизации отходов, 300 тыс. руб. за заключение фиктивного договора и предоставление отчетной документации без фактического оказания услуг", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Предполагается, что передававший деньги хотел избежать ответственность за мошенничество при исполнении договора по демонтажу здания котельной ППС Куйбышевской дирекции тепловодоснабжения — филиала ОАО "РЖД".

300 тыс. руб. он понес представителю  акционерного общества за заключение фиктивного договора и предоставление в соответствии с ним в ОАО "РЖД" отчетной документации без фактического выполнения работ по приему и размещению отходов на полигоне ТБО в Сызрани.

По данным Волга Ньюс, фамилия подозреваемого — Авакян. Он — генеральный директор ООО "Внешинвестстрой", (деятельность обозначена как строительство автомобильных дорог и автомагистралей, железных дорог и метро, инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Деньги он захотел передать компании "Экопром".

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3