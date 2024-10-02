ФСБ и СК вскрыли коммерческий подкуп за аферу со "сносом котельной"

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении гендиректора общества с ограниченной ответственностью по статье о покушении на передачу коммерческого подкупа (ч.3 ст. 30, п. п. "б", "в" ч. 3 ст. 204 УК РФ). Дело возбудили на основании оперативной разработки УФСБ по Самарской области.

"По версии следствия, подозреваемый, являясь генеральным директором организации, осуществляющей деятельность в сфере строительства автомобильных дорог и инженерных коммуникаций, передал представителю другой фирмы в сфере обработки и утилизации отходов, 300 тыс. руб. за заключение фиктивного договора и предоставление отчетной документации без фактического оказания услуг", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Предполагается, что передававший деньги хотел избежать ответственность за мошенничество при исполнении договора по демонтажу здания котельной ППС Куйбышевской дирекции тепловодоснабжения — филиала ОАО "РЖД".

300 тыс. руб. он понес представителю акционерного общества за заключение фиктивного договора и предоставление в соответствии с ним в ОАО "РЖД" отчетной документации без фактического выполнения работ по приему и размещению отходов на полигоне ТБО в Сызрани.

По данным Волга Ньюс, фамилия подозреваемого — Авакян. Он — генеральный директор ООО "Внешинвестстрой", (деятельность обозначена как строительство автомобильных дорог и автомагистралей, железных дорог и метро, инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Деньги он захотел передать компании "Экопром".