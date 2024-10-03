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Культура

В музее Эльдара Рязанова и галерее "Заварка" пройдут лекции ко Дню беременных

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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7 октября отмечается День беременных. К этому событию сотрудники Музея Эльдара Рязанова и Музея-галереи "Заварка" подготовили специальные лекции (проходят в рамках Года семьи).

Фото: музей Эльдара Рязанова

В музее Эльдара Рязанова 7 октября в 17:00 пройдет лекция "История родильной культуры: от традиций к современности" (12+). Ее прочитает историк, заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова.

В последние десятилетия в фокусе исторической науки во всех деталях предстала повседневная жизнь человека самых разных эпох. Но до недавнего времени без должного внимания оставался сам акт рождения. С одной стороны, появление на свет детей является естественным процессом. С другой — этот феномен в культуре и истории до сих пор остается малоизученным. Например, коллективная монография "Человек рождающий: История родильной культуры в России Нового времени" (авторы Наталья Мицюк, Наталья Пушкарева и Анна Белова, 18+), в которой на широком ряде источников показана социальная и культурная трансформация родильной культуры с XVIII до начала ХХ века, вышла только в 2022 году.

На лекции посетители узнают об истории развития акушерства и медикализации родов, изменении женского репродуктивного поведения и родильной культуры в России, о самоощущении и статусе беременных в обществе в разные периоды истории. Кроме того, речь пойдет о том, где в дореволюционной Самаре и советском Куйбышеве размещались роддомы и как женщинам помогали родить ребенка.

Вход на мероприятие свободный. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по телефону: +7(846)332-05-16.

В музее-галерее "Заварка" 7 октября в 16:00 кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей "Заварка" Екатерина Елисеева прочитает лекцию (12+) про женскую благотворительность в дореволюционной Самаре.

Расцвет благотворительной деятельности в России пришел на вторую половину XIX века. В этот период в регионах стали появляться различные общества, учреждения и заведения по оказанию помощи социально незащищенным группам населения. Активную роль в организации благотворительных инициатив играли женщины.

Какие были общества социального служения и с какой целью они формировались? Какие известные учебные заведения появились в результате женской благотворительной деятельности? Посетители узнают об особенностях становления женского меценатства в России, а также о различных направлениях социального служения женских обителей, организованных обществ и учреждений в Самаре.

Вход на мероприятие свободный. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись в социальных сетях "Заварки".

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