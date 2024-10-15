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Экономика и бизнес

"Контур развития" - возможности для роста малого и среднего бизнеса

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области стартовал проект для малого и среднего бизнеса "Контур развития". Его реализует разработчик экосистемы "Контур".

Фото: предоставлено АО "ПФ "СКБ Контур"

Цифровизация в бизнесе - не просто дань моде, но, скорее, необходимость в условиях быстроменяющегося и конкурентного рынка. Чтобы сохранить и развивать бизнес в сложный период, в условиях ограниченных ресурсов, необходимо четкое понимание целей и задач, текущей ситуации и механизмов улучшения показателей.

Сотрудники СКБ Контур более 30 лет разрабатывают сервисы для бизнеса и ежедневно видят, с какими вызовами сталкиваются компании в разных регионах. Пройдя путь от небольшого конструкторского бюро до IT-компании с аудиторией более двух миллионов пользователей, "Контур" рад поделиться знаниями и инструментами с теми, кто тоже стремится развивать свой бизнес.

Компания не только развивает экосистему для бизнеса, но и инвестирует в образование, инфраструктуру и IT-сообщество. Сегодня СКБ "Контур" предлагает предпринимателям из Самарской области принять участие в проекте "Контур развития". В нем собрано множество возможностей для малого и среднего бизнеса: бесплатные консультации и вебинары, свободный доступ к экспресс-курсу "Контур.Школы", пробные версии продуктов и акции на них.

В рамках консультаций предприниматели могут задать вопросы, а специалисты в индивидуальном порядке подготовят ответы. В течение трех дней с момента обращения участники получат исчерпывающую информацию о мерах господдержки, закупках, торговле, отчетности, маркетинге и других интересующих темах. Эксперты "Контура" опираются на законы, но избегают сложных для понимания юридических фраз, донося информацию понятным языком.

На экспертном онлайн-марафоне "Контура" для руководителей доступны в записи пять бесплатных вебинаров. На них рассматриваются такие темы, как поиск клиентов и работа с контрагентами, отчетность и контроль расходов, управление лояльностью покупателей, решение задач с помощью нейросетей, а также управление мотивацией и развитием сотрудников. Вебинары рассчитаны на СЕО, владельцев бизнеса и руководителей подразделений, которые хотят найти точки роста и новые возможности для бизнеса.

Участникам проекта будет предоставлен промокод на бесплатное прохождение одного экспресс-курса Контур.Школы на выбор. Каталог Школы содержит более 100 коротких обучающих экспресс-курсов по востребованным навыкам, которые позволяют за три-пять уроков разобраться в новых темах или освежить знания и навыки. В числе направлений - продажи и переговоры, бухучет и налоги, бизнес и управление, маркетинг, образование, охрана труда, закупки и другие.

Также на сайте проекта участники могут оформить заявку на получение пробного доступа к продуктам "Контура" или воспользоваться акционными предложениями. Всего в экосистеме более 70 продуктов, в том числе онлайн-бухгалтерия, электронный документооборот, сервисы для участия в торгах, сервисы для работы с маркировкой и товароучетом, онлайн-кассы, проверка контрагентов, поиск клиентов, обучение сотрудников, электронные подписи для любых задач.

Для участия в "Контуре развития" необходимо отправить заявку на сайте проекта.

Реклама 16+. АО "ПФ "СКБ Контур".

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ОГРН 1026605606620. 620144, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19а. Условия акции на kontur.ru/lp/kontur-support-samara.

Фото: АО "ПФ "СКБ Контур"

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