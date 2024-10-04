Компания "Транспорт будущего" стала партнером тольяттинского театра кукол в акции "Счастливое кресло"

"Счастливое кресло" — добрая акция, благодаря которой гости театра кукол получают презенты. Каждые субботу или воскресенье перед началом спектакля зрители произвольно называют ряд, место и таким образом определяют победителя, который получает подарок от партнера. В этом сезоне одним из партнеров театра стала компания "Транспорт будущего", которая предоставила брендированную продукцию. Ее будут вручать победителям акции в октябре и ноябре.
"Рады, что предприятие "Транспорт будущего" стало нашим партнером. Это открывает новые возможности для обеих сторон и позволит нам совместно реализовать хороший проект — акцию "Счастливое кресло". Уверены, что объединение усилий искусства и промышленности в дальнейшем приведет к созданию уникальных мероприятий и инициатив, которые обогатят культурную жизнь Тольятти. Приглашаем всех в театр кукол, и кто знает, быть может, именно ваше кресло в зрительном зале окажется счастливым", — сказала директор тольяттинского театра кукол Надежда Булюкина.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.