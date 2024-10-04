Компания "Транспорт будущего" стала партнером тольяттинского театра кукол в акции "Счастливое кресло"

"Счастливое кресло" — добрая акция, благодаря которой гости театра кукол получают презенты. Каждые субботу или воскресенье перед началом спектакля зрители произвольно называют ряд, место и таким образом определяют победителя, который получает подарок от партнера. В этом сезоне одним из партнеров театра стала компания "Транспорт будущего", которая предоставила брендированную продукцию. Ее будут вручать победителям акции в октябре и ноябре.

"Рады, что предприятие "Транспорт будущего" стало нашим партнером. Это открывает новые возможности для обеих сторон и позволит нам совместно реализовать хороший проект — акцию "Счастливое кресло". Уверены, что объединение усилий искусства и промышленности в дальнейшем приведет к созданию уникальных мероприятий и инициатив, которые обогатят культурную жизнь Тольятти. Приглашаем всех в театр кукол, и кто знает, быть может, именно ваше кресло в зрительном зале окажется счастливым", — сказала директор тольяттинского театра кукол Надежда Булюкина.