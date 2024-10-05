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Футбол Спорт

"Акрон" сыграл вничью с "Пари НН" — 2:2

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 5 октября, в 11 туре МИР РПЛ 2024/25 тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с "Пари НН"— 2:2.

Счет открыли тольяттинцы на 39 минуте, с прострела Лончара отличился Беншимол — 1:0. Сразу после перерыва нижегородцы отыгрались, забил Свен Карич — 1:1.

На 62 минуте "красно-черные" вырвались вперед, теперь с передачи Беншимола мяч в ворота отправил Стефан Лончар — 2:1. В дополнительное время Зе Турбо спас свою команду от поражения — 2:2.

Следующий матч "Акрон" проведет дома 18 октября. Соперником станет "Зенит".

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