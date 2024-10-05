В субботу, 5 октября, в 11 туре МИР РПЛ 2024/25 тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с "Пари НН"— 2:2.
Счет открыли тольяттинцы на 39 минуте, с прострела Лончара отличился Беншимол — 1:0. Сразу после перерыва нижегородцы отыгрались, забил Свен Карич — 1:1.
На 62 минуте "красно-черные" вырвались вперед, теперь с передачи Беншимола мяч в ворота отправил Стефан Лончар — 2:1. В дополнительное время Зе Турбо спас свою команду от поражения — 2:2.
Следующий матч "Акрон" проведет дома 18 октября. Соперником станет "Зенит".
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️