Заур Тедеев: "Ничто так не расхолаживает команду, как нереализованные моменты"

После ничьи с "Пари НН" (2:2) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев прокомментировал второй мяч от нижегородцев, а также высказался об участии Артема Дзюбы в шоу "Натальная карта".

"Ну никак не могу назвать результат закономерным, потому что мы больше создали голевых моментов. Команда "Нижний Новгород" играла достаточно успешно в обороне, на мой взгляд, и, тем не менее, наши игроки были близки забить еще два мяча, как минимум, в каждом тайме, но тут нам не повезло. С чем это связано? Может, недоконцентрация, усталость, посмотрим отдельно на каждые из этих эпизодов, когда были близки к забитым мячам, и проанализируем. Иногда говорят: "Ничто так не расхолаживает команду, как нереализованные моменты". Эта фраза, как никогда, подходит к этому матчу. Что касается последнего пропущенного мяча, это давление в простых ситуациях с выносом мяча. Пропускать на последних минутах обидно. В целом, игрой в большей степени я доволен, потому что у нас был на один день меньше времени на подготовку + дорога домой, "Нижнему Новгороду" в этом плане повезло, они играли прошлый матч дома", — отметил тренер тольяттинцев.

Также Заур Эдуардович высказался о недавнем шоу, в котором выступал Артем Дзюба, и пояснил, почему сам не хочет в таком участвовать: "Артем взрослый человек. Постоянно мне задают вопросы об Артеме. Во-первых, я доволен, что он в команде, он порядочный и открытый человек. То, что происходит у нас в обществе, когда приглашают на такого рода передачи юмористического характера, значит, кому-то это просто хочется. Это часть жизни любого популярного человека. У нас бывали случаи, когда тренеры в таких программах участвовали, но я, наверное, не пойду, я не такой знаменитый и не подходящий актер, как некоторые. Для меня важно, что Артем порядочный человек, который хорошо относится к команде "Акрон" и ко всему тому, что команду окружает, в том числе болельщика".