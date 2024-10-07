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Футбол Спорт

"Слухи и спекуляции за скобками": губернатор встретится с руководством "Крыльев Советов"

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретится с руководством ФК "Крылья Советов". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Много эмоций и спекуляций сейчас вокруг игр нашего легендарного клуба "Крылья Советов". Позвонил капитан команды Александр Солдатенков, попросил вмешаться в ситуацию", — пояснил глава региона.

Он отметил, что внимательно наблюдает за играми профессиональных клубов региона, а также за хозяйственной деятельностью тех из них, где областные власти являются учредителями.

"С учетом большого количества вопросов и звонка Александра, соберемся в среду с командой — тренером, руководством. Все проблемы и задачи подробно обсудим. Как и во всей остальной деятельности, слухи и спекуляции оставим за скобками. Интересы жителей региона, болельщиков в развитии наших профессиональных команд в футболе, хоккее и других видах спорта будут соблюдены", — пообещал Вячеслав Федорищев.

Напомним, ранее появлялась информация, что на посту главного тренера ФК "Крылья Советов" Игоря Осинькина может сменить Сергей Игнашевич. Дирекцию клуба ее опровергала. Также в СМИ сообщалось, что Герман Ткаченко, руководящий агентством ProSports Management, может получить должность или вернуть свое влияние на спортивные процессы в самарском клубе.

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