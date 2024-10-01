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Футбол Спорт

СМИ: Герман Ткаченко хочет вернуть влияние на "Крылья Советов"

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Футбольный функционер Герман Ткаченко, руководящий агентством ProSports Management, может получить должность или вернуть свое влияние на спортивные процессы в самарских "Крыльях Советов". Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

По данным издания, приглашение на пост главного тренера "Крыльев" Сергея Игнашевича - клиента Ткаченко - является частью этого плана.

Ткаченко был президентом самарского клуба в 1999-2005 годах. Игнашевич выступал за "Крылья" в 1999-2000 годах.

Напомним, ранее журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что Игнашевич может сменить Игоря Осинькина на посту главного тренера самарцев после матча чемпионата России с московским "Локомотивом" 6 октября. "Крылья" возможную отставку Осинькина опровергали.

Игорь Осинькин, возглавляющий "Крылья Советов" с 2020 г., является клиентом агента Павла Андреева. На данный момент в составе самарцев - десять футболистов Андреева, включая пришедших в последнее трансферное окно Ивана Сергеева и Игоря Дмитриева.

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