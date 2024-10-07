В Красноглинском районе благоустроили спортивную площадку

Благоустройство дворов и общественных пространств — одно из приоритетных направлений в Самаре и регионе в рамках преобразования городской среды. Так, в областном центре завершается сезон благоустройства дворов и территорий по областному проекту "СОдействие".

Так, в поселке Управленческий во дворе на Красноглинском шоссе, 1 появилась площадка для мини-футбола и хоккея.

"На территории было выполнено устройство песчаного и щебеночного основания, дренажи, спортивного покрытия из искусственных материалов. По периметру площадки установлено ограждение из стеклопластиковых панелей. Также на территории появились спортивные ворота для мини-футбола и опоры освещения по периметру. На каждую из опор установлены по два прожектора", — рассказал директор МБУ "Красноглинское" Красноглинского внутригородского района Самары Алишер Амилов.

В настоящее время основной объем работ завершен. Ведутся работы по уборке мусора, очистке территории. Во двор завезен чернозем для проведения заключительного этапа обновления двора — высадке семян газонной травы и озеленения в целом.

"В этом дворе очень хороший грунт, что позволило проводить работы без каких-либо технических трудностей. Мы даем гарантию 5 лет на все виды работ. Стоит отметить, что уложенное искусственное покрытие очень высокого качества, прослужит не менее 15 лет. В зимний период также не возникнет проблем. Дело в том, что мы установили на площадке специальные дренажные кольца для отвода жидкости. Каждый слой дренажной ямы и колец обнесен геотекстилем. Поэтому во время таяния снега вода задерживаться не будет", — подчеркнул генеральный директор подрядной организации Григорий Баласанян.

Инициативные жители двора участвуют в программах благоустройства уже не впервые. В 2022 году по желанию жителей здесь отремонтированы дворовые проезды, тротуары, расширено пространство для парковки автомобилей в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В том же году здесь была установлена детская площадка в рамках конкурса общественных инициатив "Твой конструктор двора".

"Раньше здесь были старые малые архитектурные формы, которым более 30 лет. Мы обратили внимание, что во многих дворах ведется благоустройство и загорелись желанием заняться обновлением своего двора. В Администрации нам пояснили, что благоустройство возможно, если жители проявят инициативу. Таким образом, мы собрали подписи, начали работу в совместно с администрацией Красноглинского района над созданием дизайн-проекта. Так, в 2022 году удалось воплотить в жизнь сразу два проекта благоустройства. Но двор у нас большой, пространства для новых объектов достаточно. Поэтому мы на достигнутом не остановились — подали заявку в конкурсную комиссию Губернаторского проекта "СОдействие". Теперь у нас есть спортивная площадка для игр в футбол и в хоккей. В будущем хотели бы осваивать пространство двора в спортивном направлении. Будем продолжать участвовать в действующих программах, чтобы нам установили спортивные тренажеры для поклонников активного образа жизни и подрастающего поколения", — прокомментировала житель Красноглинского района Татьяна Фурсова.

Всего в Красноглинском районе по областному проекту "СОдействие" выполняется благоустройство трех территорий. В скором времени появится площадка для выгула собак на улице Кузнецова, рядом со стадионом, также будет реализован проект спортивной площадки с футбольным полем. Завершился проект по устройству амфитеатра в микрорайоне Крутые Ключи на улице Золотухина, 42.

Напомним, заявки на участие в проекте "СОдействие" принимаются два раза в год (с 1 сентября по 31 октября и с 1 января по 28(29) февраля согласно графику приема документации от муниципальных образований). По решению конкурсной комиссии проекта в апреле 2024 года победителями признаны 13 проектов областного центра, а ранее, в январе 2024 года конкурсная комиссия определила 21 проект-победитель из числа инициатив, представленных жителями Самары. Проекты реализуются в текущем году.

Проект "СОдействие" направлен на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета. Основным условием участия в конкурсе является софинансирование проекта из трех источников: физические и (или) юридические лица, бюджет муниципального образования и областной бюджет. На реализацию мероприятий по самообложению финансирование осуществляется исходя из пропорции 1:3, где 1 — средства самообложения и добровольных пожертвований, а 3 — средства областного бюджета.

В настоящее время жители областного центра уже могут начать подготовку к новому конкурсному отбору, который стартовал 1 сентября 2024 года. Реализация проектов-победителей следующего конкурсного отбора будет осуществляться в 2025 году.