В Красноглинском районе благоустроили спортивную площадку

Благоустройство дворов и общественных пространств — одно из приоритетных направлений в Самаре и регионе в рамках преобразования городской среды. Так, в областном центре завершается сезон благоустройства дворов и территорий по областному проекту "СОдействие".
Так, в поселке Управленческий во дворе на Красноглинском шоссе, 1 появилась площадка для мини-футбола и хоккея.
"На территории было выполнено устройство песчаного и щебеночного основания, дренажи, спортивного покрытия из искусственных материалов. По периметру площадки установлено ограждение из стеклопластиковых панелей. Также на территории появились спортивные ворота для мини-футбола и опоры освещения по периметру. На каждую из опор установлены по два прожектора", — рассказал директор МБУ "Красноглинское" Красноглинского внутригородского района Самары Алишер Амилов.
В настоящее время основной объем работ завершен. Ведутся работы по уборке мусора, очистке территории. Во двор завезен чернозем для проведения заключительного этапа обновления двора — высадке семян газонной травы и озеленения в целом.
"В этом дворе очень хороший грунт, что позволило проводить работы без каких-либо технических трудностей. Мы даем гарантию 5 лет на все виды работ. Стоит отметить, что уложенное искусственное покрытие очень высокого качества, прослужит не менее 15 лет. В зимний период также не возникнет проблем. Дело в том, что мы установили на площадке специальные дренажные кольца для отвода жидкости. Каждый слой дренажной ямы и колец обнесен геотекстилем. Поэтому во время таяния снега вода задерживаться не будет", — подчеркнул генеральный директор подрядной организации Григорий Баласанян.
Инициативные жители двора участвуют в программах благоустройства уже не впервые. В 2022 году по желанию жителей здесь отремонтированы дворовые проезды, тротуары, расширено пространство для парковки автомобилей в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В том же году здесь была установлена детская площадка в рамках конкурса общественных инициатив "Твой конструктор двора".
"Раньше здесь были старые малые архитектурные формы, которым более 30 лет. Мы обратили внимание, что во многих дворах ведется благоустройство и загорелись желанием заняться обновлением своего двора. В Администрации нам пояснили, что благоустройство возможно, если жители проявят инициативу. Таким образом, мы собрали подписи, начали работу в совместно с администрацией Красноглинского района над созданием дизайн-проекта. Так, в 2022 году удалось воплотить в жизнь сразу два проекта благоустройства. Но двор у нас большой, пространства для новых объектов достаточно. Поэтому мы на достигнутом не остановились — подали заявку в конкурсную комиссию Губернаторского проекта "СОдействие". Теперь у нас есть спортивная площадка для игр в футбол и в хоккей. В будущем хотели бы осваивать пространство двора в спортивном направлении. Будем продолжать участвовать в действующих программах, чтобы нам установили спортивные тренажеры для поклонников активного образа жизни и подрастающего поколения", — прокомментировала житель Красноглинского района Татьяна Фурсова.
Всего в Красноглинском районе по областному проекту "СОдействие" выполняется благоустройство трех территорий. В скором времени появится площадка для выгула собак на улице Кузнецова, рядом со стадионом, также будет реализован проект спортивной площадки с футбольным полем. Завершился проект по устройству амфитеатра в микрорайоне Крутые Ключи на улице Золотухина, 42.
Напомним, заявки на участие в проекте "СОдействие" принимаются два раза в год (с 1 сентября по 31 октября и с 1 января по 28(29) февраля согласно графику приема документации от муниципальных образований). По решению конкурсной комиссии проекта в апреле 2024 года победителями признаны 13 проектов областного центра, а ранее, в январе 2024 года конкурсная комиссия определила 21 проект-победитель из числа инициатив, представленных жителями Самары. Проекты реализуются в текущем году.
Проект "СОдействие" направлен на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета. Основным условием участия в конкурсе является софинансирование проекта из трех источников: физические и (или) юридические лица, бюджет муниципального образования и областной бюджет. На реализацию мероприятий по самообложению финансирование осуществляется исходя из пропорции 1:3, где 1 — средства самообложения и добровольных пожертвований, а 3 — средства областного бюджета.
В настоящее время жители областного центра уже могут начать подготовку к новому конкурсному отбору, который стартовал 1 сентября 2024 года. Реализация проектов-победителей следующего конкурсного отбора будет осуществляться в 2025 году.
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Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
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И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?