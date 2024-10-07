Антон Лысенков: "Через 100 лет Самара может стать одним из самых технологичных и комфортных городов России"

Совсем недавно Самара отметила 438-й день рождения — для жителей это не только праздник, но и повод задуматься о будущем родного города, о том, какой станет малая родина через век или два, о том, что мы оставим своим потомкам. Какой она будет, в каком убранстве, с какими комфортными для жителей и гостей пространствами? Своим взглядом на сегодняшний и завтрашний день Самары с читателями Волга Ньюс поделился директор ООО Фирма "Трест 12" Антон Лысенков.

— Расскажите вкратце о своей компании. Чем вы занимаетесь?

— ООО Фирма "Трест 12" основана в 1997 году и является специализированной строительно-монтажной организацией, состоящей в национальном реестре СРО. Мы работаем с юридическими и физическими лицами, предоставляя полный комплекс строительных услуг по возведению зданий и сооружений коммерческого и промышленного назначения, в том числе осуществляем функции генерального подрядчика и технического заказчика.

Участвовали в строительстве двух пятиэтажных кирпичных четырехсекционных жилых домов в Южном городе (№ 8, 9 по генплану), двухсекционных домов на Карла Маркса (245) и Московском шоссе (399А).

— Какие проекты компания реализует сейчас?

— Сегодня мы выступаем в роли застройщика и сотрудничаем с нашим генподрядчиком СК "Конкорд" по реализации проекта ЖК "Комфорт". Это современный и удобный жилой комплекс около парка Гагарина, на пересечении улицы Советской Армии и проспекта Карла Маркса.

На этапе проектирования мы в первую очередь думали о комфорте будущих жильцов и совместно с архитекторами разработали 18 функциональных планировок, что позволяет выбрать оптимальный вариант для каждой семьи: от небольших студий до просторных трехкомнатных квартир. В каждой квартире будут установлены широкоформатные окна высотой 1,8 метра, это сделает квартиры более светлыми. В пешей доступности строим 6-этажный паркинг на 288 мест с зоной для сезонного хранения шин и розетками для электроавтомобилей.

Территория вокруг ЖК "Комфорт" тоже будет благоустроена, предусмотрены современная детская площадка и места для отдыха. Для безопасности жильцов мы спроектировали систему видеонаблюдения в местах общего пользования, на детской площадке и в паркинге.

Первый этаж ЖК займет коммерческая недвижимость, в соответствии с нашими планами там разместятся магазины, кафе, салон красоты, спортзал — все, что необходимо для удобства современного жителя.

Дополнительно стоит отметить хорошую транспортную развязку и близость ЖК к основным магистралям города, это тоже делает его привлекательным местом для жизни. Детально изучить планировки квартир и ознакомиться с самой концепцией комплекса можно на сайте domcomfort63.ru.

Наша цель — создать жилую территорию с максимально развитой инфраструктурой, доступной не только жителям комплекса, но и соседних домов. Поэтому мы приняли решение участвовать в конкурсном отборе проектов муниципальных образований в Самарской области — проекте "Комфортный дом. Комфортный двор".

— В прошлом году в прессе появилась информация, что со строительством ЖК "Комфорт" возникли определенные сложности. Как вы это прокомментируете?

— Эта информация не соответствует действительности. Вся исходно-разрешительная документация оформлена в полном соответствии с действующим законодательством, выдано разрешение на строительство, ведется государственный строительный надзор.

Строительство осуществляется с привлечением проектного финансирования Сбербанка, договоры заключаются в полном соответствии с федеральным законом № 214. Банк лучше любого органа проводит аудит площадки, разглядывает "под микроскопом" каждый документ, прежде чем финансировать проект, и то, что мы получили финансирование на строительство, — лучшее подтверждение отсутствия каких бы то ни было проблем.

Что касается информации в бульварной прессе, то не секрет, что часто она публикуется с недобросовестными целями. Нам беспокоиться не о чем. Мы полностью сконцентрированы на основной задаче — скорейшем завершении строительства ЖК "Комфорт".

— Насколько достоверны сведения из департамента градостроительства Самары, что "спорные" участки, о которых упоминают некоторые СМИ, не находятся в пределах красных линий?

— Вопросы с красными линиями вставали задолго до получения разрешения на строительство. Застройщиком был утвержден проект межевания территории, которым образован земельный участок под строительство. Он не выходит ни за какие красные линии, что официально подтверждает и департамент градостроительства Самары. Сам документ размещен на сайте ЖК "Комфорт" www.domcomfort63.ru в разделе "Документы", как и разрешения на строительство ЖК и паркинга.

— Значит, строительству ЖК "Комфорт" в Самаре ничего не мешает, и мы можем ожидать, что к концу следующего года наш город украсит новое, современное пространство для жизни?

— Совершенно верно. Строительство ЖК "Комфорт" ведется в плановом режиме, два раза в неделю мы размещаем на Единой информационной системе жилищного строительства НАШ.ДОМ.РФ фотоотчеты, дублируем информацию в группе ВКонтакте с подробным описанием того, что сделали.

— Не так давно вся страна отмечала ваш профессиональный праздник — День строителя. Эта профессия несет особую миссию — все, что вы создаете, служит людям десятки, а то и сотни лет. Какой вы видите Самару через сто лет, как строитель?

— Действительно, строители играют ключевую роль в развитии городов и населенных пунктов, создавая здания и инфраструктуру, которые служат людям десятилетиями. Наша профессия требует высокого уровня профессионализма, ответственности и творчества, ведь каждый объект должен соответствовать высоким стандартам качества и безопасности.

Через сто лет Самара может стать одним из самых комфортных городов России. Современные технологии и материалы позволят возводить энергоэффективные и экологически чистые здания. Жилые районы будут интегрированы с общественными пространствами, что сделает городскую среду более дружелюбной и уютной. Развитие транспортной системы уменьшит количество пробок и повысит мобильность жителей. Парки, скверы и зеленые зоны будут расширяться, улучшать качество воздуха и превращаться в новые места для отдыха. А управлять городом более эффективно, улучшать качество услуг и уменьшать бюрократические барьеры поможет цифровизация.