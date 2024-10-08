Самарские пенсионеры прошли цифровой ликбез

Интерактивный урок грамотности для старшего поколения прошёл в Штабе общественной поддержки "Единой России". Организовали его для жителей областной столицы активисты партпроекта "Цифровая Россия".

Фишинг, вишинг и борьба с фейками. Лекция о цифровой гигиене и цифровой грамотности была посвящена главному: безопасности старшего поколения в сети.

Жителям Самары серебряного возраста рассказали о том, как безопасно пользоваться интернетом и цифровыми устройствами. Особое внимание уделили разным видам мошенничества, ведь представители старшего поколения продолжают оставаться одной из самых уязвимых групп в цифровом пространстве, и следовательно, наиболее лёгкой добычей для интернет-мошенников.

"Мне трудно, например, работать в банковских приложениях, — рассказала участница встречи Вера Ивановна, — сложно самой создать пароль. Нас, пожилых, надо больше учить этому, объяснять".

В практической части занятия со слушателями подробно разобрали алгоритмы защиты от кибермошенничества.

"На таких встречах мы специально предлагаем участникам "проиграть" сценарии различных ситуаций, которые могут произойти в реальности: например, пенсионер может получить звонок от "Госуслуг" или от родственников. Зачастую аферисты просят одолжить деньги через различные мессенджеры или ввести данные на фальшивых сайтах, — рассказал координатор федерального партийного проекта "Цифровая Россия" в Самарской области Олег Сурнин. — Наша задача — научить пожилых правильно вести себя в таких ситуациях".

Участники встречи также узнали, как защитить свои личные данные в интернете, избежать опасных ссылок и фальшивых сайтов.

Гостям мероприятия показали, как эффективно использовать поисковые системы, социальные сети и мессенджеры для поиска информации, общения и получения государственных услуг через портал "Госуслуги".

Встреча завершилась викториной. В режиме "вопрос-ответ" пенсионеры проверили, насколько хорошо они знают правила цифровой безопасности.

Напомним, что темы информационной безопасности и "цифровой гигиены" нашли своё выражение в Народной программе Партии "Единая Россия", где отражена роль цифровизации в промышленности, экономике и социальной сфере. Партийный проект "Цифровая Россия" направлен на поддержку отечественных цифровых сервисов, развития российских IT-компаний, а также обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей.