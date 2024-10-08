Самарские пенсионеры прошли цифровой ликбез

Интерактивный урок грамотности для старшего поколения прошёл в Штабе общественной поддержки "Единой России". Организовали его для жителей областной столицы активисты партпроекта "Цифровая Россия".
Фишинг, вишинг и борьба с фейками. Лекция о цифровой гигиене и цифровой грамотности была посвящена главному: безопасности старшего поколения в сети.
Жителям Самары серебряного возраста рассказали о том, как безопасно пользоваться интернетом и цифровыми устройствами. Особое внимание уделили разным видам мошенничества, ведь представители старшего поколения продолжают оставаться одной из самых уязвимых групп в цифровом пространстве, и следовательно, наиболее лёгкой добычей для интернет-мошенников.
"Мне трудно, например, работать в банковских приложениях, — рассказала участница встречи Вера Ивановна, — сложно самой создать пароль. Нас, пожилых, надо больше учить этому, объяснять".
В практической части занятия со слушателями подробно разобрали алгоритмы защиты от кибермошенничества.
"На таких встречах мы специально предлагаем участникам "проиграть" сценарии различных ситуаций, которые могут произойти в реальности: например, пенсионер может получить звонок от "Госуслуг" или от родственников. Зачастую аферисты просят одолжить деньги через различные мессенджеры или ввести данные на фальшивых сайтах, — рассказал координатор федерального партийного проекта "Цифровая Россия" в Самарской области Олег Сурнин. — Наша задача — научить пожилых правильно вести себя в таких ситуациях".
Участники встречи также узнали, как защитить свои личные данные в интернете, избежать опасных ссылок и фальшивых сайтов.
Гостям мероприятия показали, как эффективно использовать поисковые системы, социальные сети и мессенджеры для поиска информации, общения и получения государственных услуг через портал "Госуслуги".
Встреча завершилась викториной. В режиме "вопрос-ответ" пенсионеры проверили, насколько хорошо они знают правила цифровой безопасности.
Напомним, что темы информационной безопасности и "цифровой гигиены" нашли своё выражение в Народной программе Партии "Единая Россия", где отражена роль цифровизации в промышленности, экономике и социальной сфере. Партийный проект "Цифровая Россия" направлен на поддержку отечественных цифровых сервисов, развития российских IT-компаний, а также обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей.
Последние комментарии
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.