В Новокуйбышевске возбудили дело об избиении сына участника СВО

В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением насилия, совершенное группой лиц"). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
3 октября 2024 г. несколько мужчин создали аварийную ситуацию на дороге, подрезали автомобиль и заставили его водителя выйти из машины. Затем молодого человека, который является сыном участника СВО.
В соцсетях сообщали, что преступление совершила этническая группа мужчин.
Сейчас ведется расследование.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек