В Новокуйбышевске возбудили дело об избиении сына участника СВО

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В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением насилия, совершенное группой лиц"). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.