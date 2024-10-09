"Никаких кадровых перестановок": губернатор встретился с руководством "Крыльев Советов"

В среду, 9 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с футбольным клубом "Крылья Советов". Обсуждались текущая ситуация в команде, спортивные задачи на текущий сезон, вопросы поддержки клуба и перспективы его развития.

В совещании принимали участие председатель совета директоров ПФК "Крылья Советов" Габибулла Хасаев, гендиректор Вадим Андреев, спортивный директор Сергей Корниленко, главный тренер Игорь Осинькин, капитан команды Александр Солдатенков.

Напомним, Вячеслав Федорищев анонсировал встречу с представителями клуба после появления слухов о готовящихся кадровых решениях. Так, ранее появлялась информация, что на посту главного тренера ФК "Крылья Советов" Игоря Осинькина может сменить Сергей Игнашевич. Дирекция клуба ее опровергала. Также в СМИ сообщалось, что Герман Ткаченко, руководящий агентством ProSports Management, может получить должность или вернуть свое влияние на спортивные процессы в самарском клубе.

Начиная общение, Вячеслав Федорищев сообщил, что никаких кадровых перестановок в тренерском штабе "Крыльев Советов" не планируется.

"Чтобы пресечь все инсинуации. Игорь Витальевич, не слушайте СМИ, делайте свою работу. У вас пятый сезон в "Крыльях", надо, чтобы он стал самым успешным, — сказал глава региона, обращаясь к главному тренеру команды. — У "Крыльев" есть все, чтобы побеждать. Сильный тренер, сильные игроки. Все в ваших руках. До конца сезона у вас огромная работа вместе с командой. Дальше по результатам сезона вместе с вами будем оценивать итоги. Команда вас поддерживает. Надо играть и побеждать".

Вячеслав Федорищев отметил, что "Крыльям" необходимо улучшать свои спортивные результаты. Сейчас команда занимает в чемпионате российской премьер-лиги 10 место. "То место, которое команда сейчас занимает, вряд ли отвечает нашим представлениям. Цель — минимум восемое место. Знаю, что такая цель перед командой стоит, и ее нужно добиваться", — подчеркнул руководитель Самарской области.

"Будем делать все возможное, что от нас зависит", — сказал Игорь Осинькин.

В ходе встречи были обсуждены приоритеты развития клуба.

"Первое и самое главное — успешная игра. Здесь большая работа проделана, "Крылья" за последние четыре года стали настоящей командой, которая побеждает. И это нужно продолжать", — сказал Вячеслав Федорищев.

Второе направление — эффективная трансферная работа, комплектование состава. Как отметил губернатор Самарской области, летом клуб провел интенсивную трансферную кампанию, но необходимо не только приобретать сильных футболистов, но и сохранять в команде ведущих игроков, не терять лидеров.

Еще одна важная задача — подготовка собственных игроков, воспитание молодежи, работа "Академии "Крылья Советов". "В основной команде должна быть подпитка своими ребятами", — сказал Вячеслав Федорищев.

Также были рассмотрены вопросы текущей деятельности "Крыльев" и дополнительной поддержки клуба, существующие проблемы и варианты их решений.

"Были слухи про возможный уход тренера, это беспокоило команду. Сегодня на встрече губернатор сказал, что никаких вмешательств здесь не будет. Это важно для всех футболистов нашей команды", — отметил после встречи с главой региона капитан "Крыльев" Александр Солдатенков.

"Непростая ситуация сложилась вокруг команды, различная информация была. Потребовалось вмешательство руководства региона. Сегодня на встрече с Вячеславом Андреевичем был разговор о поддержке клуба, доверии, дальнейшем развитии клуба. Очень своевременная встреча, — сказал главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин. — Сейчас психологическое состояние команды будет уже совершенно другим. Нам надо готовится к следующим матчам и делать то, что должны".