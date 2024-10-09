Ростехнадзор нашел 64 нарушения у "СамРЭК-Эксплуатации"

Средне-Поволжское управление Ростехнадзора выявило нарушения при подготовке к отопительному сезону у ООО "СамРЭК-Эксплуатация".

Всего было выявлено 64 нарушения, влияющих на надежность и безопасность теплоснабжения потребителей.

Так, при текущей эксплуатации тепловых сетей компанией не восстанавливаются разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие на участках тепловых сетей, в установленные сроки не производятся ревизия водоподготовительного оборудования и его наладка и испытания. Кроме того, результаты технических освидетельствований не заносятся в паспорта тепловых сетей.

В отношении юридического лица и трех должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по статье 9.11 КоАП РФ (Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки).