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ЖКХ и благоустройство Общество

Ростехнадзор нашел 64 нарушения у "СамРЭК-Эксплуатации"

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Средне-Поволжское управление Ростехнадзора выявило нарушения при подготовке к отопительному сезону у ООО "СамРЭК-Эксплуатация".

Всего было выявлено 64 нарушения, влияющих на надежность и безопасность теплоснабжения потребителей.

Так, при текущей эксплуатации тепловых сетей компанией не восстанавливаются разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие на участках тепловых сетей, в установленные сроки не производятся ревизия водоподготовительного оборудования и его наладка и испытания. Кроме того,  результаты технических освидетельствований не заносятся в паспорта тепловых сетей.

В отношении юридического лица и трех должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по статье 9.11 КоАП РФ (Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки).

ООО "СамРЭК-Эксплуатация" входит в группу компаний СамРЭК (бывший одноименный ГУП), учредителем которого является Самарская область. По данным сайта компании, "СамРЭК-Эксплуатация" эксплуатирует 175 котельных, обеспечивая теплом и водой дома и объекты социальной сферы в шести городах и 15 районах области.

Гид потребителя

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